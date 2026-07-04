Canadá vs Marruecos - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Canadá busca continuar su histórica racha en la Copa del Mundo cuando se enfrente a una temible selección de Marruecos en los octavos de final el sábado.

Ha sido un torneo lleno de primicias para el coanfitrión. Un punto histórico en la Copa del Mundo precedió a una victoria sin precedentes, resultados que facilitaron la clasificación a la fase eliminatoria por primera vez. Los Canucks superaron a Sudáfrica en los dieciseisavos de final para hacer historia, pero se enfrentarán al rival más duro hasta la fecha en Houston, que los pondrá a prueba al máximo.

Canadá ha tenido rivales relativamente fáciles, pero Marruecos supone un desafío mayor. El gigante del norte de África, que llegó a las semifinales del Mundial de 2022 , demostró su calidad con un empate inicial contra Brasil y una victoria en la tanda de penaltis contra los Países Bajos, intercaladas con triunfos contundentes sobre Escocia y Haití.

La fase eliminatoria ha sido muy dura para los países africanos hasta ahora, pero Marruecos confía en poder romper esta tendencia el sábado. Los Leones del Atlas son claros favoritos, aunque no pueden permitirse el lujo de confiarse ante una selección canadiense muy motivada y con un gran apoyo.

El ganador se enfrentará a Francia o Paraguay en cuartos de final, pero Canadá y Marruecos no se confían demasiado. Su prioridad es ganar en el NRG Stadium este fin de semana.

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