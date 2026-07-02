Canadá vs Marruecos: previa, predicciones y alineaciones

Se definieron unos de los cruces de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de Canadá se ganó su lugar, luego de dejar en el camino a su similar de Sudáfrica. Mientras que la selección de Marruecos ganó su boleto, tras eliminar a la selección de Países Bajos en tanda de penaltis tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Por lo tanto, el país de la hoja de maple se topará frente al cuadro marroquí por un lugar en los cuartos de final. De esa manera, los dejamos con la información más importante acerca de este duelo entre ambos países que buscan avanzar de ronda.

Pronóstico SI Fútbol

Canadá viene de dejar fuera a Sudáfrica por la mínima diferencia, pero seguramente no serán un rival de consideración para un equipo africano que viene con una generación fantástica que fue cuarto lugar en Qatar 2022 y viene de ser campeón de la Copa Africana de Naciones.

Por esa razón, vemos posible una goleada a favor de los africanos que eliminaron a una poderosa Países Bajos que era una de las favoritas al título mundial

Canadá 0-3 Marruecos

¿A qué hora se juega el Canadá vs Marruecos?

Ciudad : Houston

: Houston Estadio : Houston

: Houston Fecha : sábado 4 de julio

: sábado 4 de julio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Canadá y Marruecos (únicos dos partidos)

Canadá: 0

0 Empate : 1

: 1 Marruecos: 3

Último partido entre ambos: 01/12/22 - Canadá 1-2 Marruecos - Qatar 2022

Últimos 5 partidos

Canadá Países Bajos Sudáfrica 0-1 Canadá 28/06/26 Países Bajos 1-1 Marruecos 29/06/26 Suiza 2-1 Canadá 24/06/26 Marruecos 4-2 Haití 24/06/26 Canadá 6-0 Qatar 18/06/26 Escocia 0-1 Marruecos 19/06/26 Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina 12/06/26 Brasil 1-1 Marruecos 13/06/26 Canadá 1-1 Irlanda 05/06/26 Marruecos 1-1 Noruega 07/06/26

¿Cómo ver el Canadá vs Marruecos por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One México ViX México España DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Últimas noticias de Canadá

La histórica actuación de Canadá en la Copa Mundial continuará tras una emocionante victoria sobre Sudáfrica el domingo por 1-0. En un partido que parecía destinado a la prórroga, Stephen Eustáquio se convirtió en un héroe canadiense al marcar el gol de la victoria en el tiempo de descuento de la segunda parte.

La victoria de Canadá en el Estadio de Los Angeles en el partido de dieciseisavos de final les permite avanzar a los octavos de final, donde se enfrentarán a los Países Bajos en Houston el próximo sábado.

Alineación de Canadá (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Últimas noticias de Marruecos

Marruecos se impone en la tanda de penales. 🙌#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

Después de un complicado partido que se fue hasta los tiempos extras y terminó empatado a un tanto con goles de Cody Gakpo e Issa Diop, Marruecos ganó la tanda de penaltis sobre la poderosa escuadra de Países Bajos.

El equipo de Mohamed Ouahbi avanzó y se topará en octavos de final a uno de los coanfitriones, la selección canadiense desde Houston.

Alineación de Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.

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