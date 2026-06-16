Canadá vs Qatar: previa, predicciones y alineaciones

Después de haber hecho su debut en la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Bosnia y Herzegovina, además de ser anfitrión por primera ocasión en la historia, el combinado de la hoja de maple recibe en la Jornada 2 del Grupo B al anfitrión del Mundial pasado, la selección de Qatar.

Ambas selecciones empataron 1-1 en sus respectivos partidos de la primera jornada, por lo que la igualdad en el grupo B es máxima.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante acerca de este compromiso entre ambos países que buscan avanzar de la fase de grupos.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro canadiense será local ante un rival muy endeble que ya ha disputado varios encuentros en norteamérica, pero que no suele tener buenos resultados.

Por ese motivo, vemos como amplio favorito a los locales que deberían ganar impulsados por el aliento de su gente con al menos uno u dos goles de diferencia.

Canadá 2-1 Qatar

¿A qué hora se juega el Canadá vs Qatar?

Ciudad : Vancouver

: Vancouver Estadio : Estadio de Vancouver

: Estadio de Vancouver Fecha : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio Hora: 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 0:00 ESP (19/06)

El Estadio de Vancouver será la sede del partido | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Canadá y Qatar (único partido)

Canadá: 1

1 Empate : 0

: 0 Qatar: 0

Último partido entre ambos: 23/09/22 - Qatar 0-2 Canadá - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Canadá Qatar Canadá 1-1cBosnia y Herzegovina 12/06/26 Qatar 1-1 Suiza 13/06/26 Canadá 1-1 Irlanda 05/06/26 Qatar 0-0 El Salvador 06/06/26 Canadá 2-0 Uzbekistán 01/06/26 Irlanda 1-0 Qatar 28/05/26 Canadá 0-0 Túnez 31/03/26 Qatar 0-3 Túnez 07/12/25 Canadá 2-2 Islandia 28/03/26 Siria 1-1 Qatar 04/12/25

¿Cómo ver el Canadá vs Qatar por Televisión y Streaming online?

Canadá Qatar Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Canadá

Canadá recibe un Mundial como anfitrión por primera vez en su historia, y en su debut solo pudo llevarse un punto ante la selección de Bosnia. El equipo europeo se adelantó en la primera mitad por medio de Jovo Lukic, y en el minuto 78, Cyle Larin, puso el empate definitivo. Gracias a ese gol, los canadienses lograron el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

"Fue algo especial para mí. Estaba listo para entrar y ayudar al equipo. Sabía que los goles iban a llegar. Yo anoto cuando Canadá me necesita, y siempre lo he hecho. Tenemos que mantenernos concentrados. Vamos a jugar en casa y simplemente tenemos que empujar al máximo", dijo el goleador canadiense tras el encuentro.

"Estábamos empezando a dominar el partido, los cambios entraron para modificar el juego. Les dije: 'Los tenemos, ahora hay que apretar el pie en la yugular.' Estoy decepcionado con el primer tiempo. No jugamos de manera agresiva. Lo hablamos después y, el segundo tiempo, desde el momento en que pisamos el campo, fue diferente… pero tenemos que asegurarnos de aprender de lo de hoy", señaló Jesse Marsch, seleccioandor de Canadá, en la rueda de prensa.

Alineación de Canadá (4-4-2): Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Liam Millar; Jonathan David; Cyle Larin.

Últimas noticias de Qatar

Qatar dio una de las sorpresas de este Mundial al conseguir un empate frente a Suiza en el tiempo de descuento. En el minuto 94 Miro Muheim en propia puerta igualó el tanto de Embolo, lo que le dio a Qatar el primer punto en su historia en una Copa del Mundo, en su segunda participación.

"Solo estar aquí ya era histórico. Conseguir un punto contra Suiza, que para mí es uno de los mejores equipos en Europa en este momento, es importante. Pudimos sobrevivir a momentos difíciles, no perdimos la compostura a pesar de estar por detrás y al final conseguimos la recompensa que nos da el primer punto en un Mundial", señaló el seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui.

Alineación de Qatar (4-3-3): Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif.

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