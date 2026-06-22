Canadá vs Suiza: previa, predicciones y alineaciones

Canadá y Suiza se enfrentan por la tercera y última jornada del Grupo B de la Copa del Mundo 2026. Este miércoles 24 de junio ambos equipos saldrán al campo del juego de BC Place de Vancouver con dos objetivos en mente: asegurar la clasificación a 16vos de final y lograr el primer lugar de la zona.

Ambas selecciones llegan igualadoa en cuatro unidades tras un triunfo y un empate, aunque los canadienses sacan ventaja por mejor diferencia de gol luego de la goleada que le propinó a Qatar el último jueves por 6 a 0. Un empate les bastaría para sellar su liderazgo y acceder a los 16vos como el mejor de su grupo.

Suiza, que también goleó a Bosnia Herzegovina pero no pasó el empate con los qataríes en su debut, está obligada a ganar para arrebatarle el primer puesto al anfitrión.

A continuación, toda la información sobre este decisivo partido.

Pronóstico SI Fútbol

El Canadá - Suiza es sin lugar a dudas el partido más parejo del Grupo B. Canadá saca algo de ventaja con su localía, pero los helvéticos cuentan con jugadores de calidad en ataque y pueden lastimar. El empate dejaría todo tal como está ahora, con Canadá primero y Suiza segunda, y considerando que el equipo de Yakin no es de demasiados riesgos tomar, imaginamos que acabará de esa forma.

Pronóstico: Canadá 1-1 Suiza

¿A qué hora se juega el Canadá vs Suiza?

Ciudad : Vancouver, Canadá

: Vancouver, Canadá Estadio : BC Place

: BC Place Fecha : miércoles 24 de junio

: miércoles 24 de junio Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Ramon ABATTI

FBL-WC-2026-LOCATIONS | NAV RAHI/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Canadá y Suiza

Canadá: 1

1 Empate : 0

: 0 Suiza: 0

Último partido entre ambos: 15/05/2002 - Suiza 1-3 Canadá - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Canadá Suiza Canadá 6-0 Qatar 18/06/26 Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina 18/06/26 Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina 12/06/26 Qatar 1-1 Suiza 13/06/26 Canadá 1-1 Irlanda 05/06/26 Suiza 1-1 Australia 06/06/26 Canadá 2-0 Uzbekistán 01/06/26 Suiza 4-1 Jordania 31/05/26 Canadá 0-0 Túnez 31/03/26 Noruega 0-0 Suiza 31/03/26

¿Cómo ver el Canadá vs Suiza por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Canadá

La noticia que sacudió a todo Canadá fue la gravísima lesión de Ismaël Koné durante la goleada 6-0 sobre Qatar. El mediocampista sufrió una fractura de tibia tras una dura entrada de Assim Madibo, tuvo que ser retirado en camilla y posteriormente fue operado con éxito. La victoria más importante en la historia mundialista del país quedó completamente opacada por la pérdida de uno de los hombres clave de Jesse Marsch para lo que resta del torneo.

Más allá de ese golpe, el equipo llega en un gran momento futbolístico. Lidera el Grupo B y viene de exhibir todo su potencial ofensivo con Jonathan David, autor de un triplete ante Qatar, y Cyle Larin en gran nivel. También existe expectativa por el posible regreso de Alphonso Davies, quien ya estuvo disponible en el último encuentro aunque todavía no sumó minutos.

Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Posible alineación de Canadá (4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Derek, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.

Últimas noticias de Suiza

Suiza afronta la última jornada del grupo con la clasificación muy encaminada después de sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones, aunque deberá ganar para quedarse con el primer puesto. El equipo de Murat Yakin mostró una versión muy sólida en el triunfo sobre Bosnia y Herzegovina, apoyado en la jerarquía de Granit Xhaka en el mediocampo.

Una de las grandes fortalezas del conjunto helvético sigue siendo su equilibrio. Manuel Akanji es el líder defensivo, mientras que arriba Dan Ndoye y Breel Embolo complican con su movilidad. Salvo contratiempos de última hora, Yakin podrá contar con prácticamente todos sus titulares para un partido que definirá el Grupo B.

Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026 | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Suiza (4-3-1-2): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodiguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Rieder; Ndoye, Embolo.

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