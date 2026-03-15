La Finalissima, el partido que enfrenta a los vigentes campeones de la Eurocopa y la Copa América, está suspendida de forma definitiva. El encuentro estaba originalmente programado para disputarse el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Catar; sin embargo, el plan habría cambiado debido a la actual situación geopolítica y a la tensión que se vive en la región tras los ataques de Estados Unidos a Irán.

En este contexto, la UEFA habría propuesto trasladar el partido a Madrid, España. Sin embargo, tanto la Conmebol como la selección argentina no habrían respaldado esta opción, ya que su postura es que el enfrentamiento entre España y Argentina se dispute en territorio neutral.

🚨 "En las PRÓXIMAS HORAS se hará oficial la CANCELACIÓN de la 'FINALISSIMA'".



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La federación española junto con la UEFA autoproclamó la sede del Bernabéu y no había consultado ni a la AFA ni a Conmebol (...) Se enfadó la AFA, buscó la alianza con Conmebol para reclamar, Argentina dijo claramente que la selección no iría a Madrid a jugar de visitante un trofeo que debería dirimirse en lugar neutral Matías Palacios

De acuerdo con este reporte, la federación argentina y la Conmebol propusieron que el encuentro se disputara en Italia como sede neutral; sin embargo, no lograron alcanzar un acuerdo con la federación española y la UEFA para llevar a cabo el partido en ese país.