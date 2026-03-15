Cancelada la Finalissima entre Argentina y España
La Finalissima, el partido que enfrenta a los vigentes campeones de la Eurocopa y la Copa América, está suspendida de forma definitiva. El encuentro estaba originalmente programado para disputarse el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Catar; sin embargo, el plan habría cambiado debido a la actual situación geopolítica y a la tensión que se vive en la región tras los ataques de Estados Unidos a Irán.
En este contexto, la UEFA habría propuesto trasladar el partido a Madrid, España. Sin embargo, tanto la Conmebol como la selección argentina no habrían respaldado esta opción, ya que su postura es que el enfrentamiento entre España y Argentina se dispute en territorio neutral.
La federación española junto con la UEFA autoproclamó la sede del Bernabéu y no había consultado ni a la AFA ni a Conmebol (...) Se enfadó la AFA, buscó la alianza con Conmebol para reclamar, Argentina dijo claramente que la selección no iría a Madrid a jugar de visitante un trofeo que debería dirimirse en lugar neutralMatías Palacios
De acuerdo con este reporte, la federación argentina y la Conmebol propusieron que el encuentro se disputara en Italia como sede neutral; sin embargo, no lograron alcanzar un acuerdo con la federación española y la UEFA para llevar a cabo el partido en ese país.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.