Cardiff City vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Copa de la Liga de Inglaterra llega a su fase decisiva este martes con el inicio de los cuartos de final. El Cardiff City, líder de la League One (tercera división) y único equipo no perteneciente a la Premier League que sigue vivo en el torneo, recibe en la capital galesa al Chelsea.
Los 'Blues' llegan con la moral recuperada tras romper una mala racha, mientras que los locales viven un momento dulce y buscan hacer historia ante su afición.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cardiff City vs Chelsea?
- Ciudad: Cardiff, Gales
- Fecha: martes 16 de diciembre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Cardiff City Stadium
¿Cómo se podrá ver el Cardiff City vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Paramount+
México
ESPN 2
Disney+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Cardiff City
Rival
Resultado
Competición
Doncaster Rovers
4-3 V
League One
Huddersfield Town
3-2 V
League One
AFC Wimbledon
5-1 V
EFL Trophy
Mansfield
3-0 V
League One
Northampton Town
3-1 V
League One
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Everton
2-0 V
Premier League
Atalanta
1-2 D
UEFA Champions League
Bournemouth
0-0 E
Premier League
Leeds United
1-3 D
Premier League
Arsenal
1-1 E
Premier League
Últimas noticias del Cardiff City
El equipo de Brian Barry-Murphy vive un sueño. Líderes de la League One con cuatro puntos de ventaja, los 'Bluebirds' han ganado seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Sin embargo, afrontan este duelo histórico con bajas sensibles.
No podrán contar con Omari Kellyman, cedido precisamente por el Chelsea, ya que el club londinense rechazó el permiso para que jugara. Además, su estrella Rubin Colwill sigue fuera por lesión de tobillo, aunque su hermano Joel Colwill apunta al once titular para liderar el ataque junto a Cian Ashford.
Últimas noticias del Chelsea
El equipo de Enzo Maresca respiró el fin de semana al vencer 2-0 al Everton, rompiendo una racha de cuatro partidos sin ganar. A pesar de que las semifinales están en juego, se esperan rotaciones masivas.
Marc Cucurella está suspendido por acumulación de tarjetas, lo que abriría la puerta a Jorrel Hato. Se espera el regreso de Moisés Caicedo tras su suspensión, liderando un once plagado de talento joven como Estêvão Willian y Tyrique George, mientras figuras como Cole Palmer descansarían pensando en el calendario navideño.
Posibles alineaciones
Cardiff City
- Portero: Nathan Trott
- Defensas: Perry Ng, Will Fish, Calum Chambers, Joel Bagan
- Centrocampistas: Ryan Wintle, Alex Robertson, David Turnbull
- Delanteros: Cian Ashford, Thomas Salech, Joel Colwill.
Chelsea
- Portero: Filip Jørgensen
- Defensas: Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Jorrel Hato
- Centrocampistas: Moisés Caicedo, Andrey Santos
- Medios Ofensivos: Estêvão Willian, Facundo Buonanotte, Jamie Bynoe-Gittens
- Delantero: Tyrique George.
Pronóstico SI
Aunque el Cardiff llega en un momento de forma espectacular y el Chelsea presentará un equipo alternativo, la diferencia de calidad individual entre la Premier League y la League One es abismal. Los jóvenes del Chelsea tendrán hambre de mostrarse ante Maresca. Se espera un partido donde el Cardiff compita con orgullo, pero los 'Blues' impongan su jerarquía.
Cardiff City 1-3 Chelsea
