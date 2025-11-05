Carlo Ancelotti anunció la convocatoria de Brasil y dejó un interrogante con Neymar

Carlo Ancelotti excluyó a Neymar Jr. de la convocatoria de la selección brasileña para noviembre y generó serias dudas sobre la posibilidad de que el jugador forme parte de la lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico italiano anunció una lista de 26 jugadores que representarán a Brasil en los próximos amistosos contra Senegal y Túnez, optando nuevamente por no convocar a Neymar, como ha sido habitual desde que asumió el cargo.

Su decisión de no convocar al máximo goleador histórico de la Seleçao provocó que los periodistas le preguntaran sobre el veredicto. Ancelotti ofreció una evaluación brutalmente honesta de la situación.

“No he hablado con Neymar”, reveló Ancelotti. “Veremos cuándo puede recuperarse y volver a jugar.

“No voy a llevar a un jugador que carece de intensidad para jugar todo el Mundial, ni hablar. Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”.

Neymar jugó 29 minutos con el Santos el fin de semana en su primera aparición desde el 14 de septiembre. Las lesiones se han convertido en una constante para el exjugador del Barcelona, ​​que ha disputado menos de 25 partidos en las últimas tres temporadas.

Plantilla completa de la selección brasileña para noviembre

Porteros

Ederson (Fenerbahçe)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensas

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Danilo (Flamengo)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco da Gama)

Wesley (Roma)

Centrocampistas

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (West Ham United)

Delanteros

Estevão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham Hotspur)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

Es probable que Neymar extienda su contrato con Santos

Neymar suma tres goles en 14 partidos con el Santos esta temporada | Mauro Horita/GettyImages

Neymar regresó al Santos, el club de su infancia, con un contrato de un año a principios de 2025. El presidente del club, Marcelo Teixeira, confía en que se llegará a un acuerdo para extender la permanencia de Neymar en el Santos.

“Si encontramos un punto en común, su continuidad quedará confirmada”, declaró Teixeira, según ESPN. “Siempre y cuando el Santos y Neymar, que tienen una sólida y positiva relación de confianza, lleguen a un entendimiento. Creo que resolveremos esta situación en el momento oportuno”.

En las últimas semanas, ha cobrado fuerza la posibilidad de que Neymar se reúna con sus excompañeros del Barcelona, ​​Lionel Messi y Luis Suárez, en el Inter Miami. Sin embargo, hasta el momento no hay nada concreto, y su permanencia en el Santos, que compite en la liga más fuerte de Sudamérica, podría beneficiar sus aspiraciones mundialistas.

