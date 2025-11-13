Carlo Ancelotti enumera a los nueve mejores jugadores que dirigió en el Real Madrid

Carlo Ancelotti se negó a elegir un once ideal dada la enorme cantidad de talento con el que trabajó durante su carrera, optando en su lugar por destacar a 28 estrellas en uno de los curriculums más impresionantes de la historia.

Aunque su segunda etapa en el Real Madrid terminó de forma abrupta, Ancelotti es sin duda uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, posiblemente el mejor si consideramos los títulos que conquistó. Ancelotti es el único entrenador en ganar las cinco ligas más importantes de Europa y también el único en ganar cinco UEFA Champions League.

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Alex Pantling/GettyImages

Sin embargo, lo que podría pasar desapercibido es la lista de íconos del fútbol a los que dirigió durante los últimos 30 años. Actualmente al frente de la selección brasileña, el técnico de 66 años conversó recientemente con Gary Lineker en su podcast "The Rest is Football".

Ancelotti se negó a nombrar un once ideal y, en cambio, recordó a todos los grandes nombres que dirigió.

Ancelotti destaca a 28 jugadores destacados de su carrera como entrenador

El italiano no mencionó a ningún atacante, pero aquí está el desglose completo de porteros, defensas y centrocampistas:

Porteros

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Michael Regan/GettyImages

Angelo Peruzzi - Juventus

Dida - AC Milan

Petr Čech - Chelsea

Manuel Neuer - Bayern Munich

Iker Casillas - Real Madrid

Thibaut Courtois - Real Madrid

Gianluigi Buffon - Parma

Defensas

AC Milan v Celtic - UEFA Champions League Round of 16 2nd Leg | Etsuo Hara/GettyImages

John Terry - Chelsea

Alex - AC Milan

Ricardo Carvalho - Chelsea

Jaap Stam - AC Milan

Alessandro Nesta - AC Milan

Paolo Maldini - AC Milan

Sergio Ramos - Real Madrid

Pepe - Real Madrid

Raphaël Varane - Real Madrid

Mediocampistas

Chelsea v Wigan Athletic - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Andrea Pirlo - AC Milan

Xabi Alonso - Real Madrid

Toni Kroos - Real Madrid

Luka Modrić - Real Madrid

Casemiro - Real Madrid

Frank Lampard - Chelsea

Michael Ballack - Chelsea

Michael Essien - Chelsea

Arturo Vidal - Bayern Munich

Clarence Seedorf - AC Milan

Gennaro Gattuso - AC Milan

Massimo Ambrosini - AC Milan

La lista de Ancelotti por clubes

Club Cantidad de jugadores Real Madrid 9 AC Milan 9 Chelsea 6 Bayern Múnich 2 Juventus 1 Parma 1

Y eso sin incluir a delanteros de la talla de Cristiano Ronaldo, Filippo Inzaghi, Vinicius Junior, Andriy Shevchenko, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale y otros.

Además, dejó fuera a jugadores como Kaká, Cafú, Gianluca Zambrotta y Marcelo.

Ancelotti podría estar satisfecho de comparar no solo su palmarés con el de otros entrenadores, sino también la lista de jugadores que ha dirigido, que podría rivalizar con la de cualquiera.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP