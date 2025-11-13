Carlo Ancelotti enumera a los nueve mejores jugadores que dirigió en el Real Madrid
Carlo Ancelotti se negó a elegir un once ideal dada la enorme cantidad de talento con el que trabajó durante su carrera, optando en su lugar por destacar a 28 estrellas en uno de los curriculums más impresionantes de la historia.
Aunque su segunda etapa en el Real Madrid terminó de forma abrupta, Ancelotti es sin duda uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, posiblemente el mejor si consideramos los títulos que conquistó. Ancelotti es el único entrenador en ganar las cinco ligas más importantes de Europa y también el único en ganar cinco UEFA Champions League.
Sin embargo, lo que podría pasar desapercibido es la lista de íconos del fútbol a los que dirigió durante los últimos 30 años. Actualmente al frente de la selección brasileña, el técnico de 66 años conversó recientemente con Gary Lineker en su podcast "The Rest is Football".
Ancelotti se negó a nombrar un once ideal y, en cambio, recordó a todos los grandes nombres que dirigió.
Ancelotti destaca a 28 jugadores destacados de su carrera como entrenador
El italiano no mencionó a ningún atacante, pero aquí está el desglose completo de porteros, defensas y centrocampistas:
Porteros
- Angelo Peruzzi - Juventus
- Dida - AC Milan
- Petr Čech - Chelsea
- Manuel Neuer - Bayern Munich
- Iker Casillas - Real Madrid
- Thibaut Courtois - Real Madrid
- Gianluigi Buffon - Parma
Defensas
- John Terry - Chelsea
- Alex - AC Milan
- Ricardo Carvalho - Chelsea
- Jaap Stam - AC Milan
- Alessandro Nesta - AC Milan
- Paolo Maldini - AC Milan
- Sergio Ramos - Real Madrid
- Pepe - Real Madrid
- Raphaël Varane - Real Madrid
Mediocampistas
- Andrea Pirlo - AC Milan
- Xabi Alonso - Real Madrid
- Toni Kroos - Real Madrid
- Luka Modrić - Real Madrid
- Casemiro - Real Madrid
- Frank Lampard - Chelsea
- Michael Ballack - Chelsea
- Michael Essien - Chelsea
- Arturo Vidal - Bayern Munich
- Clarence Seedorf - AC Milan
- Gennaro Gattuso - AC Milan
- Massimo Ambrosini - AC Milan
La lista de Ancelotti por clubes
Club
Cantidad de jugadores
Real Madrid
9
AC Milan
9
Chelsea
6
Bayern Múnich
2
Juventus
1
Parma
1
Y eso sin incluir a delanteros de la talla de Cristiano Ronaldo, Filippo Inzaghi, Vinicius Junior, Andriy Shevchenko, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale y otros.
Además, dejó fuera a jugadores como Kaká, Cafú, Gianluca Zambrotta y Marcelo.
Ancelotti podría estar satisfecho de comparar no solo su palmarés con el de otros entrenadores, sino también la lista de jugadores que ha dirigido, que podría rivalizar con la de cualquiera.
