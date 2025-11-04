Carlo Ancelotti habla sobre el enfado de Vinícius tras su cambio en el Clásico

El exentrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó haber hablado con Vinícius Jr. de su reciente polémica tras su reacción al ser sustituido en el Clásico ante el FC Barcelona, en la victoria blanca por 2-1 por LaLiga.

Ante el FC Barcelona y promediando el segundo tiempo, Xabi Alonso tomó la decisión de sustituir al brasileño, quien estaba teniendo un buen partido y ante la decisión del Tolosarra, el delantero se enfadó y mostrí una reacción que causó revuelo: no saludó a Rodrygo, quien era su reemplazo, y se marchó directamente al túnel de vestuarios. "¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!".

Días más tarde y consciente del revuelo, quien porta el mítico dorsal 7 del Madrid, expresó en sus redes sociales: "Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente"

Al ser preguntado por esto, el técnico italiano expresó su opinión: "Tenemos una relación muy buena con Vinicius. Cuando pasa algo nos informamos. He hablado con Vinicius, del tema, de la reacción".

‼️🗣️ "HABLÉ CON VINICIUS y le dije que COMETIÓ un ERROR con XABI ALONSO".



🙄 "No soy ni su padre, ni su hermano. Solo quiero ser su entrenador".



🎙️🇧🇷 Ancelotti, sobre el enfado del brasileño tras su cambio en el Clásico. pic.twitter.com/DSyPseWODy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2025

Y agregó: "Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Pidió perdón y es un tema resuelto. Es un jugador muy importante y no tiene problemas ni aquí, ni en su club, con su entrenador. ¿Su vida personal? No soy ni su padre, ni su hermano. Solo quiero ser su entrenador. Su vida personal es suya".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP