Carlo Ancelotti lanza una firme advertencia a Rodrygo tras su ausencia en los últimos con Brasil

Carlo Ancelotti dejó en claro que Rodrygo debe ganarse su lugar en la selección de Brasil en medio de sus dificultades en el Real Madrid.

El entreador sorprendió al dejar fuera de su convocatoria a Rodrygo, Vinícius Júnior, Éder Militão y Neymar para la fecha FIFA de septiembre. En su lugar, el nuevo seleccionador confió en un grupo de jugadores con menos experiencia, entre ellos Estêvão, de apenas 18 años, para enfrentar a Chile y Bolivia.

Aunque Ancelotti había dicho anteriormente que les estaba dando a los cuatro jugadores un tiempo de descanso necesario, ahora adoptó una postura mucho más firme que pone, en particular, a Rodrygo bajo la lupa.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

“Obviamente, la memoria cuenta. Conozco muy bien a Rodrygo y estoy seguro de que puede ayudar al equipo”, declaró Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de Brasil contra Bolivia. “Estamos evaluando a unos 70 jugadores de manera física, técnica y tácticamente para armar la selección más competitiva posible de cara al Mundial.

“No hay favoritos. Al final, será la cancha la que decida quién va al Mundial”, concluyó Ancelotti.

Rodrygo perdió protagonismo con Ancelotti en los últimos meses del italiano al mando del Real Madrid. En medio de una sequía goleadora y una caída en su nivel, el extremo fue relegado al banco en el último Clásico de la temporada 2024-25 y luego no volvió a disputar otro partido bajo la dirección de Ancelotti.

Incluso después de que el legendario técnico asumiera el mando de la Selección, Ancelotti siguió dejando de lado a Rodrygo tanto en la ventana internacional de junio como en la de septiembre. El jugador de 24 años aún no ha disputado un solo partido con su país desde la llegada del entrenador italiano.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-ANCELOTTI-PRESSER | MAURO PIMENTEL/GettyImages

La realidad actual está muy lejos de aquellos días en los que Rodrygo ayudó a Ancelotti y al Real Madrid a conquistar dos Champions League. Sin embargo, ese pasado compartido no garantiza su futuro en la selección de Brasil, especialmente si no logra recuperar su mejor nivel.

El delantero debe volver a ganarse la confianza de Ancelotti, del mismo modo que tiene que demostrarle a Xabi Alonso que puede ser determinante. Tras marcar apenas 14 goles en 51 partidos la temporada pasada, Rodrygo parece haber perdido la fe de ambos entrenadores.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a solo nueve meses de distancia, la presión recae sobre el internacional brasileño para volver a ganarse la confianza de Ancelotti si quiere recuperar su lugar como titular en la alineación de la Seleção.

Más noticias sobre el Mundial 2026