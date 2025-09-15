Carlo Ancelotti lanzó una advertencia a Vinicius Jr. tras sus recientes ausencias en la selección de Brasil
El técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, advirtió a su ex favorito del Real Madrid Vinicius Junior y al resto de sus compatriotas que "no tendría ningún problema" en dejar fuera a cualquier jugador.
Vinicius fue uno de los jugadores de mayor confianza de Ancelotti en la capital española, y ambos se expresaron mutua admiración durante una etapa llena de trofeos. Sin embargo, el delantero brasileño tuvo dificultades para alcanzar su mejor nivel la temporada pasada y se quedó fuera de los últimos partidos de clasificación para el Mundial en septiembre.
En una entrevista con L'Equipe , Ancelotti mantuvo su cariño por Vinicius aunque advirtió que nadie es inamovible para una nación con ambiciones de ganar el Mundial de 2026.
«Tengo una relación fantástica con Vini», insistió el técnico italiano. «Hace lo que le pido. Nunca he tenido ningún problema con él».
Con una selección nacional, al final, no tienes que lidiar con esos problemas a menudo. Si un jugador no está contento con su puesto, no hay problema, convoco a otro. No tengo la obligación que tenía a nivel de club de dirigir a un jugador durante toda una temporada.
El compatriota y compañero de club de Vinicius, Rodrygo, se ha perdido las dos últimas convocatorias de Ancelotti, lo que genera serias dudas sobre su participación el próximo verano.
Sin embargo, no todo fue pesimismo por parte del exentrenador del Madrid . Ancelotti no tardó en elogiar a Kylian Mbappé, quien llegó antes de su última temporada en España.
“Él [Mbappé] nunca me pidió nada, ni que no lanzara penaltis, ni que jugara o no, ni que lanzara faltas, nada”, reveló Ancelotti. “Siempre se comportó muy bien y con mucha humildad. Creo que su segunda temporada será aún mejor porque está totalmente adaptado y sus compañeros lo conocen bien”.
Con Ancelotti, Mbappé marcó 44 goles en su primera temporada con el Real Madrid, superando a jugadores como Cristiano Ronaldo e Iván Zamorano para disfrutar del debut más prolífico en la historia del club. A pesar de este impresionante regreso, existían dudas constantes sobre si Mbappé estaría mejor jugando de extremo izquierdo, la posición predilecta de Vinicius. El astuto estratega no está de acuerdo.
“Para mí, Mbappé es un delantero centro”, declaró Ancelotti. “Ahí es donde demuestra lo mejor de sí. Es rápido, técnico y habilidoso, capaz de crear combinaciones letales en espacios reducidos. Por eso debe estar cerca del gol. En la banda, tendría la misma calidad, pero creo que marcaría menos.
La intensidad del fútbol ha aumentado aún más en las últimas temporadas, y las exigencias físicas de quienes juegan por banda son mucho mayores que hace solo unos años. A quienes juegan por banda siempre se les exige un mayor esfuerzo. Por eso, para Mbappé, es preferible jugar en ataque.
Mbappé ha empezado la nueva temporada con fuerza, anotando cuatro goles en otros tantos partidos. Vinicius le pisa los talones, con dos goles y una asistencia, y parece estar recuperando poco a poco su mejor forma.
Con esta dupla al frente del ataque, el Real Madrid aspira a destronar al Barcelona en la cima del fútbol español. Mientras tanto, Ancelotti seguirá de cerca a los jugadores brasileños, totalmente concentrado en llegar lejos en el Mundial de 2026 .
Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.