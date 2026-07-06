Carlo Ancelotti no tira la toalla y seguirá al frente de Brasil rumbo al Mundial 2030

El Mundial 2026 se ha llevado consigo a varios estrategas que no lograron sus objetivos y falta ver si habrá más. Por ahora, el fracaso en la justa internacional ocasionó que el francés Sabri Lamouchi fuera despedido por Túnez apenas tras jugarse la primera jornada de la Fase de Grupos.

OFFICIAL: Ronald Koeman has stepped down as the Netherlands' head coach a day after their Round of 32 exit from the World Cup. pic.twitter.com/TOoIxppZgQ — B/R Football (@brfootball) June 30, 2026

Posteriormente, la lista se fue incrementando con el adiós del argentino Sebastián Beccacece de la selección de Ecuador y el neerlandés Ronald Koeman de los Países Bajos, quienes fueron destituidos, mientras el argentino Marcelo Bielsa presentó su renuncia de Uruguay, lo mismo que el escocés Steve Clark con Escocia, el surcoreano Hong Myung-bo con Corea del Sur, el checo Miroslav Koubek con República Checa y el alemán Julian Nagelsmann con Alemania, siendo el caso más reciente del del portugués Carlos Queiroz con Ghana.



Muchos hubieran esperado que el italiano Carlo Ancelotti siguiera el ejemplo de sus colegas, sin embargo, pese a la dolorosa eliminación 2-1 de Brasil en manos de Noruega, con doblete de Erling Haaland, el veterano timonel no tiró la toalla y declaró que seguirá al frente de su cargo, ya que su vínculo está establecido hasta el 2030, a pesar de que le han llovido críticas, sobre todo por la inclusión de Neymar Junior en la convocatoria cuando llevaba dos años y medio sin ser requerido.



“El juego tuvo varias oportunidades, en la primera y segunda también, cuando el partido estaba sin goles. Los cambios eran para meter más frescura, intensidad y para intentar ganarlo. Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque no ha sido un buen Mundial. Cuando pasan momentos así, tienes que pensar que una derrota es el inicio de una nueva aventura”, indicó.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti confirms he will NOT leave Brazil job: “We must continue to work and improve, and find new ideas. I believe that 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝, but the beginning of a new cycle”. pic.twitter.com/6mXLG4LMYd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

“Tenemos que seguir trabajando, encontrar nuevas ideas. No es el fin: es el principio de un nuevo ciclo esta derrota. Brasil, con está plantilla, podía competir hasta el final, también el juego de hoy con un equipo que teníamos controlado. Tuvimos oportunidades; era más complicado armar presión alta y era un riesgo para la velocidad de Haaland en el uno contra uno”, añadió.



Asimismo, el europeo elogió a sus jugadores poniendo el pecho ante las críticas, aparte explicó que Bruno Guimaraes era la principal opción para cobrar los penales por encima de Vinicius Junior, ya que para muchos fue extraño que el hombre del Real Madrid de España no ejecutara la pena máxima para dejarle la oportunidad al representante del Newcastle United de Inglaterra.



“Sólo podemos seguir trabajando para esta Selección, intentando mejorar y buscar nuevas ideas. Es lo mismo que hemos dicho este año. El fútbol es así, a veces tiene que manejar la tristeza de una derrota. Estoy bastante acostumbrado a esto. Tendremos un nuevo impulso con trabajo y la evaluación de los jugadores”, argumentó el ex del AC Milán.

“¿Por qué no pateó Vinícius el penal? Hicimos una estadística del último año. El mejor para patear era Neymar, después Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno, después Martinelli.



Bruno Guimarães era el mejor en campo”.



Carlo Ancelotti. ⚠️🇧🇷 pic.twitter.com/ShAewKtv7T — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 5, 2026

“Por mi parte la experiencia ha sido bonita con un gran grupo. En el deporte no todo sale perfecto. Por el esfuerzo de hoy no se merecía perder. Es obvio que estamos profundamente tristes. Es un sentimiento bastante normal y tenemos que buscar una dirección correcta”, finalizó.



Con esto, queda claro que Ancelotti se mantendrá al frente pensando en la próxima Copa del Mundo, aun cuando a muchos aficionados tampoco les ha gustado que cambió el estilo tradicional de la selección, que siempre ha sido conocida por tener un ADN ofensivo con el ‘Jogo Bonito’.