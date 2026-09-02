Carlos Álvarez es nuevo jugador del América

Un refuerzo más ha llegado a las filas azulcremas, luego de que el Club América concretará el traspaso del mediocampista ofensivo del Levante, Carlos Álvarez.

La joya española de 23 años fue seducida por el Ave y emigrará a tierras aztecas para sumarse al proyecto encabezado por Guillermo Almada.

El acuerdo que se alcanzó fue un traspaso definitivo y un contrato por los próximos tres años, según la Cadena SER, el América y Levante acordaron 6 millones de euros fijos más variables.

“Carlos Álvarez está traspasado al América, él tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando ya esté todo se hará oficial”, expresó, Héctor Rodas, director deportivo del Levante.

Además, Álvarez prefirió arribar a la capital mexicana a pesar de tener una oferta superior

Hemos tenido una oferta superior, pero era un destino que el jugador no quería y luego surgió la oportunidad del América que la veía con buenos ojos. El jugador quiere seguir creciendo, es una oportunidad para él personal, hay que respetar las decisiones Héctor Rodas.

Las Águilas vieron una gran oportunidad de mercado

🐸 El #LevanteUD acuerda con el @ClubAmerica el traspaso de Carlos Álvarez.



¡Gracias por todo, Carlos!



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Además, por si fuera poco, hace un año el Levante rechazó una oferta por Carlos Álvarez del Benfica que rondaba los 15 millones de euros; pero el club la rechazó y solicitaba 25 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Apenas un años después, em Levante aceptó vender a Carlos Álvarez al América por una cifra mucho menor debido a que el jugador terminaba contrato el próximo año, por lo que a partir de enero podría haber negociado con cualquier club sin dejar ganancias al club.

“Al final era una negociación complicada, una situación en la cual el jugador en pocos meses era agente libre”, explicó Héctor Rodas.

En Coapa, esperan su arribo, para reforzar su planilla, en un Apertura 2026 de la Liga MX que se mantienen como líderes del torneo y compiten por conquistar por primera ocasión la Leagues Cup.