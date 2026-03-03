Carrera por el título de LaLiga: cómo se comparan los próximos cinco partidos del Barcelona y el Real Madrid

La lucha por LaLiga atraviesa uno de sus momentos más vibrantes. Después de una semana que prometía ser determinante, el panorama dejó al FC Barcelona con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Sin embargo, el margen es corto y el calendario inmediato asoma como el verdadero juez de una temporada marcada por giros inesperados.

Hace apenas dos semanas, los azulgranas habían cedido el liderato tras una derrota dolorosa ante el Girona FC. La reacción fue inmediata: triunfos consecutivos frente al Levante UD y el Villarreal CF devolvieron la calma y el control en la cima.

Pero lo más exigente está por venir. La visita al Athletic Club en San Mamés representa una salida históricamente compleja. Luego llegará el Sevilla FC, que ya goleó 4-1 en el duelo de ida y buscará repetir la hazaña. Más adelante esperan el Rayo Vallecano, siempre incómodo ante los grandes, y un doble desafío de alto voltaje ante el Atlético Madrid y el RCD Espanyol.

La sensación es clara: el equipo de Hansi Flick necesitará regularidad y carácter competitivo para sostener la ventaja en un tramo que combina clásicos, rivalidades regionales y oponentes con objetivos europeos.

Los próximos cinco partidos de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona (64 puntos) Real Madrid (60 puntos) Athletic Club (V) – 8 de marzo Celta de Vigo (V) – 7 de marzo Sevilla (L) – 15 de marzo Elche (L) – 14 de marzo Rayo Vallecano (L) – 22 de marzo Atlético de Madrid (L) – 22 de marzo Atlético de Madrid (V) – 5 de abril Mallorca (V) – 5 de abril Espanyol (L) – 12 de abril Girona (L) – 12 de abril

En la capital, el discurso cambió drásticamente. De liderar la tabla, el conjunto blanco pasó a enlazar derrotas ante el CA Osasuna y el Getafe CF, resultados que enfriaron su impulso y reavivaron las dudas.

La recuperación empieza ante el RC Celta de Vigo y el Elche CF, rivales que ya le complicaron el panorama en el pasado. Aunque la plantilla cuenta con argumentos ofensivos de sobra, incluso sin su estrella lesionada, el margen de error es mínimo.

Antes del parón internacional, el gran examen será el derbi frente al Atlético, un duelo que en los últimos años ha sido especialmente espinoso para el Madrid. Tras la pausa, el calendario ofrece un respiro relativo contra el RCD Mallorca, inmerso en la pelea por no descender, aunque el cierre ante Girona promete tensión.

Con cinco jornadas que combinan trampas y choques directos, la carrera está lejos de resolverse. El Barcelona tiene la ventaja; el Real Madrid, la obligación de responder. El desenlace dependerá menos de la tabla actual y más de quién resista mejor la presión del calendario.

