Carrera por el título en LaLiga: ¿Cómo se comparan los próximos cinco partidos entre el Barcelona y el Real Madrid?

La pelea por el título en LaLiga atraviesa uno de sus momentos más vibrantes. Con apenas una unidad de diferencia, el Barcelona (61) y el Real Madrid (60) protagonizan un intercambio constante en la cima. El último fin de semana fue prueba de ello: el conjunto blanco había tomado ventaja tras golear 4-1 a la Real Sociedad, pero la caída 1-2 ante el Osasuna le devolvió la iniciativa a su eterno rival.

El equipo dirigido por Hansi Flick no desaprovechó la oportunidad y superó con autoridad al Levante por 3-0 en el Camp Nou. Así, los catalanes regresaron a lo más alto y dejaron atrás el tropiezo previo frente al Girona. Sin embargo, lo más complejo aún está por delante: el calendario de ambos promete tensión hasta abril.

Los próximos cinco partidos de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona (61 puntos) Real Madrid (60 puntos) Villarreal (L) – 28 de febrero Getafe (L) – 2 de marzo Athletic Club (V) – 8 de marzo Celta de Vigo (V) – 7 de marzo Sevilla (L) – 15 de marzo Elche (L) – 14 de marzo Rayo Vallecano (V) – 22 de marzo Atlético de Madrid (L) – 22 de marzo Atlético de Madrid (L) – 5 de abril Mallorca (V) – 5 de abril

El calendario que puede definir el título

El Barcelona cerrará febrero ante el siempre incómodo Villarreal, tercero en la tabla. La localía puede ser un factor decisivo: desde su regreso al Camp Nou en noviembre, el equipo blaugrana no conoce la derrota allí. Luego llegará una visita exigente al Athletic Club, aunque los antecedentes recientes favorecen ampliamente a los culés. Más adelante, el Sevilla intentará repetir el golpe del duelo de ida, mientras que el Rayo Vallecano ha demostrado esta temporada que puede complicar a cualquiera. Tras la ventana internacional, el desafío mayor será ante el Atlético Madrid, un rival que suele crecer en este tipo de escenarios.

En la vereda blanca, marzo comenzará con el Getafe, un adversario al que históricamente ha dominado. Pero la visita al Celta Vigo representa un examen más delicado, especialmente por antecedentes recientes adversos. Luego, el Bernabéu recibirá al Elche, que pelea por no descender, antes del siempre determinante derbi frente al Atlético. Dependiendo de cómo lleguen en la tabla, ese cruce podría tener impacto directo en la corona.

Tras la fecha FIFA del mes de marzo, los blancos visitarán al Mallorca, un equipo fuerte en su estadio pero limitado en comparación con el potencial ofensivo madridista. Con margen de error mínimo y rivales de peso en el horizonte, cada jornada puede inclinar la balanza en una carrera que promete definirse en detalles.

