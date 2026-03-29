La MLS is the new Saudi League. Desde hace varios años, Estados Unidos se instaló como destino para futbolistas de élite en el tramo final de sus carreras. Tal es así que hace pocos días, Casemiro confirmó que esta será su última temporada con el Manchester United y quedará como agente libre desde finales de junio. A partir de esa decisión, se abrió la especulación sobre su próximo destino y una de las opciones toma forma en el otro lado del océano, con el Inter Miami avanzando en las negociaciones.

El club de Florida ya inició contactos con el entorno del mediocampista brasileño y presentó una primera propuesta formal. La dirigencia apunta a reforzar el plantel con experiencia y jerarquía, todo en pos de su objetivo de rodear a Messi con figuras de renombre internacional. De esta menera, el perfil de Casemiro aparece alineado con la idea deportiva ya que posee capacidad para ordenar el juego en un sector importante del equipo dirigido por Javier Mascherano.

El futbolista de 34 años se muestra abierto a la posibilidad de trasladarse a Miami. En su evaluación influyen tanto el proyecto deportivo como cuestiones vinculadas a su vida personal. También entra en consideración la oportunidad de compartir equipo con Messi, luego de años de enfrentamientos en el fútbol europeo.

🚨🇺🇸 Understand Inter Miami have started talks with Casemiro’s camp as first proposal has been sent!



Casemiro, open to Miami move with ambitious project + personal life.



Deal depend on financial proposal, as he received more bids from Europe/Saudi.



🎥➕ https://t.co/GpSmSjPykI pic.twitter.com/FglVvog09d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

De todos modos, la operación dependerá de la propuesta económica final. Casemiro cuenta con ofertas de clubes de Europa y de la liga saudí, donde los contratos presentan cifras elevadas y esa competencia obliga a las Garzas a sostener su interés con una oferta acorde a la trayectoria del jugador.

En cuanto a Inglaterra, su salida de los Red Devils ya está encaminada. El mediocampista confirmó que no continuará en el club y ambas partes acordaron eliminar una cláusula de extensión automática vinculada a la cantidad de partidos disputados en la Premier League para así facilitar su condición de agente libre y ordena su salida.