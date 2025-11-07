Celta de Vigo vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 12 de LaLiga nos trae un partido de alto voltaje. El Celta de Vigo, que atraviesa su mejor momento de la temporada, recibe en Balaídos a un FC Barcelona que necesita sumar de a tres para no perderle pisada al líder, el Real Madrid.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Celta de Vigo vs Barcelona?
- Ciudad: Vigo, España
- Fecha: domingo 9 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 22:00 horas (España)
- Estadio: Abanca Balaídos
¿Cómo se podrá ver el Celta de Vigo vs Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN+, Fubo
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar+
Movistar+
Últimos cinco partidos del Celta de Vigo
Rival
Resultado
Competición
Dinamo Zagreb
3-0 V
Europa League
Levante
2-1 V
LaLiga
Puerto de Vega
2-0 V
Copa del Rey
Osasuna
3-2 V
LaLiga
Niza
2-1 V
Europa League
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Club Brujas
3-3 E
UEFA Champions League
Elche
3-1 V
LaLiga
Real Madrid
1-2 D
LaLiga
Olympiacos
6-1 V
UEFA Champions League
Girona
2-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Celta de Vigo
El equipo de Claudio Giráldez es la sensación del momento. Llega a este duelo con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo dos triunfos vitales en LaLiga (vs Osasuna y Levante) y una goleada 0-3 entre semana en la Europa League.
Ubicados en la parte media de la tabla, una victoria en casa ante el Barça catapultaría a los de Vigo en la clasificación.
Últimas noticias del Barcelona
El Barça de Hansi Flick no puede permitirse otro tropiezo. Tras la dolorosa derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el equipo se recuperó con un triunfo 3-1 sobre el Elche. Sin embargo, a mitad de semana empataron 3-3 contra el Brujas en un partido caótico de Champions League.
Los 'blaugranas' son segundos en LaLiga con 25 puntos y necesitan ganar para mantenerse en la caza del liderato.
Posibles alineaciones
Celta de Vigo
- Portero: Ionut Radu
- Defensas: Javi Rodriguez, Carl Starfelt, M. Alonso
- Centrocampistas: Óscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira
- Delanteros: Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.
Barcelona
- Portero: Wojciech Szczęsny
- Defensas: Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Fermín López, Marc Casado, Frenkie de Jong
- Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.
Pronóstico SI
Este es un partido trampa para el Barcelona. El Celta llega en el mejor momento de la temporada, con cinco victorias al hilo y la moral por las nubes. Balaídos es históricamente un estadio que se le complica a los culés.
Si bien el Barça es superior en plantilla, la racha de los locales y el desgaste europeo de los visitantes podrían nivelar la balanza.
Celta de Vigo 2-2 Barcelona
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.