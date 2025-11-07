Celta de Vigo vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 12 de LaLiga nos trae un partido de alto voltaje. El Celta de Vigo, que atraviesa su mejor momento de la temporada, recibe en Balaídos a un FC Barcelona que necesita sumar de a tres para no perderle pisada al líder, el Real Madrid.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Celta de Vigo vs Barcelona?

Ciudad : Vigo, España

: Vigo, España Fecha : domingo 9 de noviembre

: domingo 9 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 22:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 22:00 horas (España) Estadio: Abanca Balaídos

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Jean Catuffe/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Celta de Vigo vs Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN ESPN+, Fubo México Sky Sports Sky+ España Movistar+ Movistar+

Últimos cinco partidos del Celta de Vigo

Rival Resultado Competición Dinamo Zagreb 3-0 V Europa League Levante 2-1 V LaLiga Puerto de Vega 2-0 V Copa del Rey Osasuna 3-2 V LaLiga Niza 2-1 V Europa League

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Club Brujas 3-3 E UEFA Champions League Elche 3-1 V LaLiga Real Madrid 1-2 D LaLiga Olympiacos 6-1 V UEFA Champions League Girona 2-1 V LaLiga

FBL-EUR-C3-DINAMO-CELTA | STRINGER/GettyImages

Últimas noticias del Celta de Vigo

El equipo de Claudio Giráldez es la sensación del momento. Llega a este duelo con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo dos triunfos vitales en LaLiga (vs Osasuna y Levante) y una goleada 0-3 entre semana en la Europa League.

Ubicados en la parte media de la tabla, una victoria en casa ante el Barça catapultaría a los de Vigo en la clasificación.

Últimas noticias del Barcelona

El Barça de Hansi Flick no puede permitirse otro tropiezo. Tras la dolorosa derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el equipo se recuperó con un triunfo 3-1 sobre el Elche. Sin embargo, a mitad de semana empataron 3-3 contra el Brujas en un partido caótico de Champions League.

Los 'blaugranas' son segundos en LaLiga con 25 puntos y necesitan ganar para mantenerse en la caza del liderato.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Posibles alineaciones

Celta de Vigo

Portero : Ionut Radu

: Ionut Radu Defensas : Javi Rodriguez, Carl Starfelt, M. Alonso

: Javi Rodriguez, Carl Starfelt, M. Alonso Centrocampistas : Óscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira

: Óscar Mingueza, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira Delanteros: Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

Barcelona

Portero : Wojciech Szczęsny

: Wojciech Szczęsny Defensas : Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde Centrocampistas : Fermín López, Marc Casado, Frenkie de Jong

: Fermín López, Marc Casado, Frenkie de Jong Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.

Pronóstico SI

Este es un partido trampa para el Barcelona. El Celta llega en el mejor momento de la temporada, con cinco victorias al hilo y la moral por las nubes. Balaídos es históricamente un estadio que se le complica a los culés.

Si bien el Barça es superior en plantilla, la racha de los locales y el desgaste europeo de los visitantes podrían nivelar la balanza.

Celta de Vigo 2-2 Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA