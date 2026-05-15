César Huerta habla de sus opciones de jugar la Copa del Mundo

La etapa final rumbo a la Copa del Mundo ha iniciado. Estamos a menos de un mes de que el torneo inicie con el duelo donde la selección mexicana se cruce con su similar de Sudáfrica en la capital del país el próximo 11 de junio.

Siendo el caso, en los siguientes días Javier Aguirre anunciará su lista final de convocados. Uno de los nombres que genera cierta duda luego de recién volver a campo tras una baja de más de medio año es el de César Huerta. Pese a ello, el extremo vive tranquilo a la espera de la decisión del técnico.

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🇲🇽 A días de conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial, César Huerta ha regresado a las canchas luego de estar alejado durante 7 meses por lesión



🗣️ Esto fue lo que comentó el mexicano: “Yo me siento tranquilo,… pic.twitter.com/CqIE9r197z — MedioTiempo (@mediotiempo) May 14, 2026

No lo sé, eso sí que no está en mis manos, lo que está, es seguir mostrando, tener minutos y eso al final, no está en mis manos esa decisión. César Huerta

Más allá del nerviosismo natural que se vive días previos al anuncio de la lista fin para la Copa del Mundo, el 'Chino' se dice calmo y cómodo.

Yo me siento tranquilo, estoy disfrutando, estaba pasando un difícil momento después de 7 meses sin jugar y queda enfocarme en mí, en seguir mejorando y ahora, pasar este mal paso con el equipo y ya pensando en el fin de semana. César Huerta

Mexico v Ecuador - International Friendly | Simon Barber/GettyImages

A manera de conclusión, César afirmó que se siente en plenitud de competencia luego de volver a las canchas tras un parón de siete meses.

Físicamente, cada fin de semana me voy sintiendo mejor, hoy creo que ya quedó demostrado que estoy bien, lamentablemente el resultado no acompañó, pero así es el fútbol. César Huerta

Se entiende que el listado final de Javier Aguirre se anunciará en los siguientes días. La fecha límite es el primero de junio. Hoy mismo, se contempla que el ex jugador de los Pumas de la UNAM será parte de la plantilla de México para el Mundial.