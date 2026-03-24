¿César Huerta se pierde el Mundial 2026 con la selección mexicana?

Las lesiones han estado golpeando los planes de la selección mexicana desde el inicio del 2026 y hasta la fecha. Siendo el caso, la presencia de varios jugadores que parecían fijos en el Mundial para el Tri, hoy está sobre la cuerda floja, misma que se va a romper para más de uno.

Uno de los nombres que más alarmas enciende es el de César Huerta. El 'Chino' no ha tenido actividad desde el pasado de 28 de octubre. Una pubalgia que fue atendida por la vía del quirófano ha frenado al extremo nacional, cuya baja se ha prolongado de nueva cuenta y sin fecha establecida de retorno.

ALARMAS CON EL CHINO 🚨



César Huerta fue operado nuevamente por problemas de pubalgia y su regreso se retrasaría hasta mayo.



La situación preocupa a Javier Aguirre, ya que su presencia en el Mundial queda en duda. 😕⚽ pic.twitter.com/ihMkDxTNua — CRACKS MX (@mx_cracks) March 23, 2026

Fuentes confirman que el extremo de nueva cuenta ha tenido que se intervenido pues la pubalgia no ha cesado. Si bien se entiende que la operación no fue tan rigurosa en comparación de la realizada en noviembre del año pasado, si alejará del campo al mexicano hasta nuevo aviso.

Está claro que esto juega muy en contra de Huerta y de sus opciones de Mundial. No sólo ha quedado fuera de la lista para la última fecha FIFA previo a la Copa del Mundo, sino que además el cuerpo técnico no tiene del todo claro en qué estado de forma regresará el mexicano.

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Lo que está claro, es que no hay exceso de optimismo en torno a Huerta. Aunque, el jugador pudiera recibir el alta médica previo al Mundial, el alta deportiva será la que genere muchas dudas. El ex Pumas podría llegar a la Copa del Mundo con una inactividad superior al medio de año de parón.

Esto, no es nada positivo para un hombre que hasta antes de la lesión ganaba enteros en los planes de Javier Aguirre para incluso ser titular por México. Hoy, no sólo su rol en el equipo está en duda, incluso su presencia luce lejana.