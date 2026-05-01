César Montes enciendes las alarmas de selección mexicana

A 40 días de la Copa del Mundo, la plaga de las lesiones está golpeando a jugadores en todo el planeta. Algunos con daños más graves y descartados al cien por ciento para el Mundial. Otros con problemas no tan severos y que con una recuperación oportuno, les permitirá estar en la justa mundialista dentro de la normalidad.

La selección mexicana ha sido golpeada este viernes por dicha epidemia de lesiones. Fue César Montes quien en el duelo donde su club el Lokomotiv de Moscú recibió al Dynamo de la misma ciudad, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 22 por una molestia física.

🚨SE ENCIENDEN LAS ALARMAS🚨



César Montes salió de cambio al 22’ en el partido entre el Lokomotiv y el Dynamo de Moscú debido a molestias musculares.



Todo esto a días de la Copa del Mundo… 😬 pic.twitter.com/5fbpEVuOzi — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 1, 2026

El jugador sintió un malestar y sin nada que pensar volteó al banquillo pasado el minuto 20 para pedir su cambio. El mismo se dio a la brevedad una vez que la pelota salió del campo. Para un poco de tranquilidad al interior de la selección mexicana, el zaguero salió del terreno de juego por propio pie, señal de que el asunto no involucra daño óseo.

Seguramente se le realizarán estudios a Montes para definir la gravedad de la lesión. Es posible que para el día lunes ya exista un diagnostico oficial. Cabe recordar que México tendrá su primer juego de Copa del Mundo en exactamente 40 días cuando el 11 de junio se midan contra Sudáfrica.

Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

César está contemplado por Javier Aguirre con el central titular junto a Johan Vásquez. Además, es uno de los cuatro capitanes del Tri, siendo claros, el tercero, sólo por detrás de Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y delante de Raúl Alonso Jiménez.

En marzo Montes ya había tenido algún malestar. El mismo no paso a más al grado que desde el día 22 de dicho mes hasta el día de hoy, César inició nueve partidos como titular tanto en club como en selección. Hoy ha pagado la factura del exceso de minutos.