¿César Montes podría tener futuro dentro de las Chivas?

El futuro de César Montes vuelve a vincularse con la Liga MX y, concretamente, con Chivas, club que lleva años intentando ficharlo. Según reportes recientes, el defensor del Lokomotiv de Moscú habría alcanzado un acuerdo verbal con el Guadalajara para un eventual regreso.

Sin embargo, el movimiento está condicionado y no ocurrirá en el corto plazo. Montes no arribaría este invierno ni en el siguiente mercado inmediato: su llegada está prevista, si se concreta, hasta el verano de 2026.

La razón principal es clara: el zaguero no quiere abandonar Europa antes de la Copa del Mundo 2026. El futbolista considera que competir en el continente europeo es clave para mantenerse en ritmo, asegurar su titularidad en la selección mexicana y llegar en el mejor nivel posible al torneo.

Montes, de 28 años, vive un momento de estabilidad deportiva pese a las dificultades externas de jugar en Rusia. Su contrato con Lokomotiv está firmado hasta 2029, y su carta ronda los 7 millones de dólares, según cifras de Transfermarkt.

Para Chivas, este paso es significativo. El club ha intentado ficharlo en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, sin éxito. El “Cachorro” siempre ha dado prioridad a su carrera europea, algo que ha vuelto a dejar claro con esta condición.

El defensor habría transmitido al Guadalajara que le interesa vestir la camiseta rojiblanca y que está abierto al movimiento, pero solo después del Mundial. Hasta entonces, su objetivo es permanecer en Europa, donde considera que su crecimiento competitivo es mayor.

El acuerdo verbal mantiene vivas las esperanzas del Guadalajara, pero el club sabe que deberá esperar. La operación dependerá también del rendimiento del jugador en Rusia, su participación mundialista y las posibilidades reales de salida en 2026.

Mientras tanto, Chivas seguirá trabajando en reforzar su defensa en el corto plazo. El regreso de Montes es posible, pero no inmediato. Será un fichaje que, de concretarse, marcaría uno de los movimientos más esperados en la historia reciente del club tapatío.