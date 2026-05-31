Champions League 2026/27: fechas de inicio y final, partidos de la fase de liga y más
La próxima edición de la UEFA Champions League 2026/27 ya tiene calendario confirmado. La competencia mantendrá el formato de fase de liga estrenado recientemente por UEFA, con más partidos, cruces entre equipos de distintas potencias y una definición que volverá a extenderse hasta junio.
A continuación, las fechas clave de la Champions League 2026/27
¿Cuándo comienza y cuándo termina la Champions League 2026/27?
La Champions League 2026/27 arrancará oficialmente el 7 de julio, con la primera ronda clasificatoria. Como sucede cada temporada, los equipos de ligas con menor coificiente UEFA deberán atravesar distintas etapas previas para conseguir un lugar en la fase principal. La competencia terminará el 5 de junio de 2027 y la sede de la gran cita final será el Estadio Metropolitano de Madrid.
¿Cuáles son las fechas de las rondas previas y fases finales de la Champions League 2026/27?
Las rondas de clasificación se disputarán entre julio y agosto, mientras que los playoffs finales tendrán lugar del 18 al 26 de agosto. Un día después, el 27 de agosto, se realizará el esperado sorteo de la fase de liga, el nuevo formato implementado por UEFA que reemplazó a la tradicional fase de grupos.
La fase principal comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre, momento en el que debutarán los grandes clubes del continente.
Primera ronda de clasificación: 7 /8 de julio y 14/15 de julio de 2026.
Segunda ronda de clasificación: 21/22 de julio y 28/29 de julio de 2026.
Tercera ronda de clasificación: 4/5 de agosto y 11 de agosto de 2026.
Play-offs: 18/19 de agosto y 25/26 de agosto de 2026.
Jornada 1: 8/10 de septiembre de 2026.
Jornada 2: 23/24 de septiembre de 2026.
Jornada 3: 6/7 de octubre de 2026.
Jornada 4: 20/21 de octubre de 2026.
Jornada 5: 3/4 de noviembre de 2026.
Jornada 6: 24/25 de noviembre de 2026.
Jornada 7: 9/10 de diciembre de 2026.
Jornada 8: 20/21 de enero de 2027.
Jornada 9: 27 de enero de 2027.
Play-offs eliminatorios: 16/17 de febrero (ida) y 23/24 de febrero de 2027 (vuelta).
Octavos de final: 9/10 de marzo (ida) y 16/17 de marzo de 2027 (vuelta).
Cuartos de final: 13/14 de abril (ida) y 20/21 de abril de 2027 (vuelta).
Semifinal: 4/5 de mayo (ida) y 11/12 de mayo de 2027 (vuelta).
Final: 5 de junio de 2027 - Madrid.
Equipos clasificados para la Champions League 2026/27
Equipo
País
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Manchester United
Inglaterra
Aston Villa
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
FC Barcelona
España
Real Madrid
España
Villarreal
España
Atlético de Madrid
España
Betis
España
Bayern Múnich
Alemania
Borussia Dortmund
Alemania
Leipzig
Alemania
Stuttgart
Alemania
Inter
Italia
Napoli
Italia
Roma
Italia
Como
Italia
PSG
Francia
Lens
Francia
Lille
Francia
PSV Eindhoven
Países Bajos
Feyenoord
Países Bajos
Porto
Portugal
Sporting
Portugal
Clubs Brujas
Bélgica
Galatasaray
Turquía
Slavia Praga
República Checa
Shakhtar Donetsk
Ucrania
¿Cuándo será el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2026/27?
El sorteo se realizará el jueves 27 de agosto de 2026, una vez concluyan los playoffs. Luego el sorteo de los playoffs eliminatorios será el 30 de enero de 2026
¿Cómo funcionan los bombos de la Champions League 2026/27?
El nuevo formato de la Champions League mantendrá el sistema de bombos para organizar el sorteo de la fase de liga. Los 36 equipos clasificados se repartirán en cuatro bombos de nueve clubes cada uno, definidos según el coeficiente UEFA acumulado en las últimas cinco temporadas, aunque el vigente campeón -todavía resta conocer al de la edición 2025/26 entre el Arsenal y el PSG- tendrá asegurado un lugar en el Bombo 1 como cabeza de serie.
¿Cómo están formados los bombos hasta ahora en la Champions League 2026/27?
Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal y FC Barcelona.
Bombo 2: Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, Real Betis y PSV Eindhoven.
Bombo 3: Leipzig, Lille, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Nápoles y Galatasaray.
Bombo 4: Stuttgart, Slavia Praga y RC Lens.
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.