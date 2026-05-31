Champions League 2026/27: fechas de inicio y final, partidos de la fase de liga y más

La próxima edición de la UEFA Champions League 2026/27 ya tiene calendario confirmado. La competencia mantendrá el formato de fase de liga estrenado recientemente por UEFA, con más partidos, cruces entre equipos de distintas potencias y una definición que volverá a extenderse hasta junio.

A continuación, las fechas clave de la Champions League 2026/27

¿Cuándo comienza y cuándo termina la Champions League 2026/27?

La Champions League 2026/27 arrancará oficialmente el 7 de julio, con la primera ronda clasificatoria. Como sucede cada temporada, los equipos de ligas con menor coificiente UEFA deberán atravesar distintas etapas previas para conseguir un lugar en la fase principal. La competencia terminará el 5 de junio de 2027 y la sede de la gran cita final será el Estadio Metropolitano de Madrid.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

¿Cuáles son las fechas de las rondas previas y fases finales de la Champions League 2026/27?

Las rondas de clasificación se disputarán entre julio y agosto, mientras que los playoffs finales tendrán lugar del 18 al 26 de agosto. Un día después, el 27 de agosto, se realizará el esperado sorteo de la fase de liga, el nuevo formato implementado por UEFA que reemplazó a la tradicional fase de grupos.

La fase principal comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre, momento en el que debutarán los grandes clubes del continente.

Primera ronda de clasificación: 7 /8 de julio y 14/15 de julio de 2026.

Segunda ronda de clasificación: 21/22 de julio y 28/29 de julio de 2026.

Tercera ronda de clasificación: 4/5 de agosto y 11 de agosto de 2026.

Play-offs: 18/19 de agosto y 25/26 de agosto de 2026.

Jornada 1: 8/10 de septiembre de 2026.

Jornada 2: 23/24 de septiembre de 2026.

Jornada 3: 6/7 de octubre de 2026.

Jornada 4: 20/21 de octubre de 2026.

Jornada 5: 3/4 de noviembre de 2026.

Jornada 6: 24/25 de noviembre de 2026.

Jornada 7: 9/10 de diciembre de 2026.

Jornada 8: 20/21 de enero de 2027.

Jornada 9: 27 de enero de 2027.

Play-offs eliminatorios: 16/17 de febrero (ida) y 23/24 de febrero de 2027 (vuelta).

Octavos de final: 9/10 de marzo (ida) y 16/17 de marzo de 2027 (vuelta).

Cuartos de final: 13/14 de abril (ida) y 20/21 de abril de 2027 (vuelta).

Semifinal: 4/5 de mayo (ida) y 11/12 de mayo de 2027 (vuelta).

Final: 5 de junio de 2027 - Madrid.

Equipos clasificados para la Champions League 2026/27

Equipo País Arsenal Inglaterra Manchester City Inglaterra Manchester United Inglaterra Aston Villa Inglaterra Liverpool Inglaterra FC Barcelona España Real Madrid España Villarreal España Atlético de Madrid España Betis España Bayern Múnich Alemania Borussia Dortmund Alemania Leipzig Alemania Stuttgart Alemania Inter Italia Napoli Italia Roma Italia Como Italia PSG Francia Lens Francia Lille Francia PSV Eindhoven Países Bajos Feyenoord Países Bajos Porto Portugal Sporting Portugal Clubs Brujas Bélgica Galatasaray Turquía Slavia Praga República Checa Shakhtar Donetsk Ucrania

¿Cuándo será el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2026/27?

El sorteo se realizará el jueves 27 de agosto de 2026, una vez concluyan los playoffs. Luego el sorteo de los playoffs eliminatorios será el 30 de enero de 2026

¿Cómo funcionan los bombos de la Champions League 2026/27?

El nuevo formato de la Champions League mantendrá el sistema de bombos para organizar el sorteo de la fase de liga. Los 36 equipos clasificados se repartirán en cuatro bombos de nueve clubes cada uno, definidos según el coeficiente UEFA acumulado en las últimas cinco temporadas, aunque el vigente campeón -todavía resta conocer al de la edición 2025/26 entre el Arsenal y el PSG- tendrá asegurado un lugar en el Bombo 1 como cabeza de serie.

First final contested by clubs from two different capital cities in the Champions League era 😤#UCLfinal pic.twitter.com/88yhN21c67 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 25, 2026

¿Cómo están formados los bombos hasta ahora en la Champions League 2026/27?

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal y FC Barcelona.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Leipzig, Lille, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Nápoles y Galatasaray.

Bombo 4: Stuttgart, Slavia Praga y RC Lens.