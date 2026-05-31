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Sports Illustrated

Champions League 2026/27: fechas de inicio y final, partidos de la fase de liga y más

El torneo comenzará en julio de 2026 con las fases previas y terminará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Lucía Domínguez|
The trophy is seen on a plinth during the award ceremony
The trophy is seen on a plinth during the award ceremony | Nicolò Campo/GettyImages

La próxima edición de la UEFA Champions League 2026/27 ya tiene calendario confirmado. La competencia mantendrá el formato de fase de liga estrenado recientemente por UEFA, con más partidos, cruces entre equipos de distintas potencias y una definición que volverá a extenderse hasta junio.

A continuación, las fechas clave de la Champions League 2026/27

¿Cuándo comienza y cuándo termina la Champions League 2026/27?

La Champions League 2026/27 arrancará oficialmente el 7 de julio, con la primera ronda clasificatoria. Como sucede cada temporada, los equipos de ligas con menor coificiente UEFA deberán atravesar distintas etapas previas para conseguir un lugar en la fase principal. La competencia terminará el 5 de junio de 2027 y la sede de la gran cita final será el Estadio Metropolitano de Madrid.

Jannik Sinner, Rafael Jodar
Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

¿Cuáles son las fechas de las rondas previas y fases finales de la Champions League 2026/27?

Las rondas de clasificación se disputarán entre julio y agosto, mientras que los playoffs finales tendrán lugar del 18 al 26 de agosto. Un día después, el 27 de agosto, se realizará el esperado sorteo de la fase de liga, el nuevo formato implementado por UEFA que reemplazó a la tradicional fase de grupos.

La fase principal comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre, momento en el que debutarán los grandes clubes del continente.

Primera ronda de clasificación: 7 /8 de julio y 14/15 de julio de 2026.

Segunda ronda de clasificación: 21/22 de julio y 28/29 de julio de 2026.

Tercera ronda de clasificación: 4/5 de agosto y 11 de agosto de 2026.

Play-offs: 18/19 de agosto y 25/26 de agosto de 2026.

Jornada 1: 8/10 de septiembre de 2026.

Jornada 2: 23/24 de septiembre de 2026.

Jornada 3: 6/7 de octubre de 2026.

Jornada 4: 20/21 de octubre de 2026.

Jornada 5: 3/4 de noviembre de 2026.

Jornada 6: 24/25 de noviembre de 2026.

Jornada 7: 9/10 de diciembre de 2026.

Jornada 8: 20/21 de enero de 2027.

Jornada 9: 27 de enero de 2027.

Play-offs eliminatorios: 16/17 de febrero (ida) y 23/24 de febrero de 2027 (vuelta).

Octavos de final: 9/10 de marzo (ida) y 16/17 de marzo de 2027 (vuelta).

Cuartos de final: 13/14 de abril (ida) y 20/21 de abril de 2027 (vuelta).

Semifinal: 4/5 de mayo (ida) y 11/12 de mayo de 2027 (vuelta).

Final: 5 de junio de 2027 - Madrid.

Equipos clasificados para la Champions League 2026/27

Equipo

País

Arsenal

Inglaterra

Manchester City

Inglaterra

Manchester United

Inglaterra

Aston Villa

Inglaterra

Liverpool

Inglaterra

FC Barcelona

España

Real Madrid

España

Villarreal

España

Atlético de Madrid

España

Betis

España

Bayern Múnich

Alemania

Borussia Dortmund

Alemania

Leipzig

Alemania

Stuttgart

Alemania

Inter

Italia

Napoli

Italia

Roma

Italia

Como

Italia

PSG

Francia

Lens

Francia

Lille

Francia

PSV Eindhoven

Países Bajos

Feyenoord

Países Bajos

Porto

Portugal

Sporting

Portugal

Clubs Brujas

Bélgica

Galatasaray

Turquía

Slavia Praga

República Checa

Shakhtar Donetsk

Ucrania

¿Cuándo será el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2026/27?

El sorteo se realizará el jueves 27 de agosto de 2026, una vez concluyan los playoffs. Luego el sorteo de los playoffs eliminatorios será el 30 de enero de 2026

¿Cómo funcionan los bombos de la Champions League 2026/27?

El nuevo formato de la Champions League mantendrá el sistema de bombos para organizar el sorteo de la fase de liga. Los 36 equipos clasificados se repartirán en cuatro bombos de nueve clubes cada uno, definidos según el coeficiente UEFA acumulado en las últimas cinco temporadas, aunque el vigente campeón -todavía resta conocer al de la edición 2025/26 entre el Arsenal y el PSG- tendrá asegurado un lugar en el Bombo 1 como cabeza de serie.

¿Cómo están formados los bombos hasta ahora en la Champions League 2026/27?

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal y FC Barcelona.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Leipzig, Lille, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Nápoles y Galatasaray.

Bombo 4: Stuttgart, Slavia Praga y RC Lens.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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