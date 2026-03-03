Charlotte recibirá el All-Star entre Liga MX y MLS el próximo 29 de julio

El siguiente Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS ya tiene fecha oficial. El duelo se celebrará el 29 de julio en territorio estadounidense, marcando una nueva edición del evento que enfrenta a las máximas figuras de ambas competiciones.

El encuentro se disputará después de la Copa del Mundo, en un calendario estratégico que busca capitalizar el impulso global que deja el torneo internacional. La expectativa es alta, no solo por el espectáculo deportivo, sino por el impacto mediático que suele acompañar este formato.

Charlotte será la sede por primera ocasión en la historia del All-Star entre ambas ligas. La ciudad estadounidense continúa consolidándose como plaza relevante para el futbol internacional, apostando por eventos de gran calibre que refuercen su crecimiento como mercado deportivo.

La MLS llegará con nombres de enorme peso específico. Figuras como Lionel Messi, Son Heung-min, Thomas Müller y James Rodríguez encabezan una constelación de talento que ha elevado el perfil competitivo y comercial del futbol en Estados Unidos.

La presencia de Messi, actual estandarte del Inter Miami, garantiza reflectores globales. A su lado, futbolistas con recorrido europeo y jerarquía internacional potencian la narrativa de una liga que apuesta por experiencia, marketing y calidad individual.

Por su parte, la Liga MX no presume la misma concentración de estrellas mediáticas, pero sí una base sólida de talento competitivo. Elementos como Paulinho, Sergio Canales, Nahuel Guzmán y Gilberto Mora representan calidad y carácter dentro del futbol mexicano.

El formato All-Star ha servido como termómetro del crecimiento de ambas ligas. Más allá del resultado, el evento proyecta identidad, estilos y propuestas tácticas distintas, ofreciendo un escaparate atractivo tanto para aficionados locales como para audiencias internacionales.

El 29 de julio, Charlotte será epicentro de una rivalidad que ha ganado intensidad en los últimos años. Con el impulso post Mundial y planteles cargados de talento, el Juego de Estrellas promete espectáculo, narrativa y una nueva comparación directa entre la Liga MX y la MLS.