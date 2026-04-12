Chelsea vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

La espera se hizo eterna y, finalmente, este fin de semana vuelve la Premier League y nos regala un duelo entre dos equipos golpeados en el plano internacional, fortalecidos a nivel local y con la necesidad de sumar puntos. El Chelsea y el Manchester City se verán las caras en Londres por la fecha 32 de la liga inglesa.

El conjunto de Pep Guardiola sigue en la pelea por el título, a nueve puntos del Arsenal, con la obligación de no dejar unidades en el camino. Del otro lado, los Blues apuntan a meterse entre los cinco primeros en una temporada que todavía busca enderezar.

Pronóstico SI Fútbol

El Chelsea tiene una necesidad mayor de sumar, con el objetivo de meterse en zona de Champions. El City apunta a algo todavía más alto, con la ilusión de recortar la distancia y pelearle la cima al Arsenal hasta el final. La ausencia de Enzo Fernández y el clima interno pueden pesar en el equipo de Londres. Todo indica un partido parejo, con goles de ambos lados y un empate como resultado probable.

Chelsea 1-1 Manchester City

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester City?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : domingo 12 de abril

: domingo 12 de abril Hora : 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP

: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Chelsea : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Manchester City: 4

Último partido entre ambos: 4/1/2026 - Manchester City 1-1 Chelsea - Premier League, fecha 20

Últimos 5 partidos

Chelsea Manchester City Chelsea 7-0 Port Vale 4/4/2026 Liverpool 0-4 Manchester City 4/4/2026 Everton 3-0 Chelsea 21/3/2026 Arsenal 0-2 Manchester City 22/3/2026 Chelsea 0-3 PSG 17/3/2026 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/3/2026 Chelsea 0-1 Newcastle 14/3/2026 West Ham 1-1 Manchester City 14/3/2026 PSG 5-2 Chelsea 11/3/2026 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/3/2026

¿Cómo ver el Chelsea vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN, DAZN1, Movistar+

Últimas noticias del Chelsea

Cole Palmer, Chelsea | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El foco principal pasa por Enzo, que no estará disponible para este partido. El mediocampista fue sancionado por el club luego de sus declaraciones sobre su futuro y deberá cumplir el segundo encuentro de castigo. Desde el cuerpo técnico confirmaron que ya hubo charlas con el jugador y que el tema se tratará una vez superado este compromiso.

Liam Rosenior respaldó la decisión y remarcó que se trata de una cuestión interna. El entrenador evitó profundizar en detalles, aunque dejó en claro que el argentino se disculpó tanto con él como con la institución. De todas formas, la postura se mantiene y el volante seguirá fuera del equipo en este cruce.

En cuanto al plantel, el equipo sigue con varias bajas en defensa. Levi Colwill, Trevoh Chalobah y Reece James continúan en proceso de recuperación y no estarán disponibles. Aun así, el técnico destacó el trabajo realizado durante la semana, con más tiempo de entrenamiento que en otros tramos del calendario.

Posible alineación del Chelsea contra el Manchester City (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Roméo Lavia, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Joao Pedro

Últimas noticias del Manchester City

Erling Haaland, Manchester City | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Pep no dejó margen en la previa y remarcó la necesidad de sumar puntos. El técnico reconoció que el equipo perdió unidades en el camino durante la temporada y que, en esta etapa, cada partido cuenta mucho en la pelea por la Premier.

En el plano físico, el City llega con ausencias relevantes en defensa. Rúben Dias continúa con su recuperación y no estará disponible, mientras que Josko Gvardiol sigue fuera. John Stones trabajó de manera parcial y su presencia dependerá de su evolución en las horas previas al partido.

Uno de los temas que marcó la previa fue la situación de Bernardo Silva. El DT reconoció su enojo por no conocer todavía la decisión del portugués sobre su futuro, aunque al mismo tiempo lo llenó de elogios. El entrenador destacó su rol dentro del equipo y aseguró que darle la capitanía fue una de sus mejores decisiones en la temporada.

Probable alineación del Manchester City contra el Chelsea (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland

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