Chelsea vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

Dos potencias se enfrentan en la fecha 33 de la Premier League. El Chelsea será anfitrión del partido contra el Manchester United, al mismo tiempo que intenta no ahogarse en su propia laguna.

Los de Liam Rosenior vienen de varios golpes sucesivos en la temporada. Primero fue la inesperada salida de Enzo Maresca apenas comenzado el año, después la eliminación en la Champions contra el PSG y la eliminación en la Caraabao Cup contra el Arsenal. Ahora se enfrentan a la tabla, donde están sextos, en puestos de Europa League y con dos equipos pisándoles los talones.

Por otro lado, el United también llega a esta segunda parte del duelo con una cara distinta en el banco, ya que Michael Carrick no había asumido como interino la última vez que se vieron en septiembre de 2025. Los Red Devils atraviesan un presente más estable, ubicados en la tercera posición y con resultados que les permiten seguir en la pelea por los puestos de Champions.

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Los Blues llegan con una racha floja que apenas maquillaron con el 7-0 ante el Port Vale por la FA Cup. El United tampoco atraviesa su mejor momento, aunque al menos rescató dos victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.

Con dos ataques que responden bien y defensas que alternan buenas y malas, el ambos anotan aparece como la opción más lógica. El empate también gana fuerza en un cruce que pinta parejo.

Chelsea 1-1 Manchester United

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester United?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Manchester United (últimos cinco partidos)

Chelsea : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 20/9/2025 - Manchester United 1-1 Chelsea - Fecha 5, Premier League

Últimos 5 partidos

Chelsea Manchester United Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/2026 Manchester United 1-2 Leeds 13/4/2026 Chelsea 7-0 Port Vale 4/4/2026 Bournemouth 2-2 Manchester United 20/3/2026 Everton 3-0 Chelsea 21/3/2026 Manchester United 3-1 Aston Villa 15/3/2026 Chelsea 0-3 PSG 17/3/2026 Newcastle 2-1 Manchester United 4/3/2026 Chelsea 0-1 Newcastle 14/3/2026 Manchester United 2-1 Crystal Palace 1/3/2026

¿Cómo ver el Chelsea vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN, DAZN1, Movistar+

Últimas noticias del Chelsea

Liam Rosenior, Chelsea | John Walton - PA Images/GettyImages

Los Blues reciben una noticia importante con el regreso de Enzo Fernández a la convocatoria. El mediocampista argentino cumplió su sanción interna y vuelve a estar disponible luego de ausentarse en los últimos compromisos. Su presencia le da una alternativa relevante al mediocampo de Rosenior.

El entrenador confirmó su situación en conferencia. "Enzo se ha reintegrado, ha entrenado muy bien y está disponible. El grupo ha respondido de forma fantástica", dijo. También fue consultado sobre el ambiente interno y aseguró que no detectó inconvenientes. "No que yo sepa. Enzo volvió al grupo esta semana y el trabajo fue muy bueno", expresó.

En defensa, Levi Colwill avanza en su recuperación y sumará minutos con el equipo sub-21. El técnico explicó el plan para su regreso progresivo. "Quiero asegurarme de que esté al 100 % antes de incorporarlo al primer equipo", señaló. La idea es evaluar su evolución antes de definir su vuelta definitiva.

Trevoh Chalobah trabaja de forma diferenciada y su presencia se evaluará hasta último momento. Reece James continúa fuera del equipo.

El Chelsea encara una semana exigente con partidos ante el Brighton y la semifinal de FA Cup frente al Leeds, lo que obliga a administrar cargas dentro del plantel.

Posible alineación del Chelsea contra el Manchester United (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao; Joao Pedro

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick, Manchester United | Visionhaus/GettyImages

El Manchester United afronta el encuentro con bajas en defensa. Lisandro Martínez no podrá jugar debido a la sanción recibida luego de su expulsión en el partido contra el Leeds. Michael Carrick dejó en claro su postura sobre la decisión. "No estuvimos de acuerdo. Fue bastante evidente cómo me sentí después del partido", expresó.

Harry Maguire tampoco estará disponible por una suspensión adicional, lo que obliga a modificar la última línea. En ese lugar, el joven Ayden Heaven aparece como una opción para integrar la zaga en este encuentro.

En cuanto a los lesionados, Matthijs de Ligt y Patrick Dorgu siguen en proceso de recuperación. El entrenador brindó detalles sobre su situación. "Patrick está trabajando bien y en la fase final de su recuperación, aunque aún no entrena con el grupo", dijo. Sobre Kobbie Mainoo, indicó que evoluciona y que se tomará una decisión en las horas previas.

Carrick también valoró la importancia del encuentro en la pelea por los puestos de Champions. "Es un lugar difícil para jugar. Nos hemos preparado bien y queremos seguir construyendo desde lo que hicimos", señaló. Además, destacó la progresión de los jóvenes defensores y el rol que pueden asumir en este tipo de partidos.

Posible alineación del Manchester United contra el Chelsea (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, Luke Shaw; Manuel Ugarte, Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Benjamin Sesko