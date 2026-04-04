Chelsea vs Port Vale: previa, predicciones y alineaciones

Chelsea afrontará este sábado 4 de abril su compromiso de cuartos de final de la FA Cup ante la gran revelación del torneo. El equipo de Liam Rosenior se medirá con Port Vale, equipo que milita en la League One (tercera división del fútbol inglés) y que viene de dar el golpe ante Sunderland.

Para los Blues, la FA Cup representa la última oportunidad de alcanzar un título en esta temporada. Sin ningún tipo de posibilidad en la Premier y ya eliminado de la Champions League a manos del PSG, el torneo es de lo poco que le queda al campeón del Mundial de Clubes.

Port Vale, por su parte, alcanzó los cuartos de final de este certamen por primera vez desde 1954. Tendrá el enorme desafío de enfrentar a uno de los equipos más coperos de Inglaterra en su propia casa, pero de conseguir la clasificación, se convertirá en el primero de la tercera categoría o inferior en eliminar a dos clubes de la Premier League en una misma edición de la FA Cup desde 2018.

Gearing up for Port Vale (H). ✊ pic.twitter.com/KI7KqDxuKd — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 3, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Jerarquía, necesidad, localía. Las ventajas del Chelsea sobre su rival son demasiadas como para pensar en un batacazo en el mismísimo Stamford Bride. Port Vale cuenta con pocos argumentos más que su total entrega para eliminar a un de los más poderosos de Europa.

El equipo de la League One saldrá a agruparse bien en su mitad del campo y esperar un desajuste para sorprender. Pero Chelsea cuenta con futbolistas capaces de desarticular cualquier entramado defensivo. Y el Port Vale no se caracteriza por ser un equipo capaz de sostener el cero en su valla (marcha último en su liga). El triunfo del local no corre peligro.

Pronóstico: Chelsea 4-Port Vale 0

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Port Vale?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 12:15 EE.UU (Este), 10:15 MEX, 17:15 ESP

: 12:15 EE.UU (Este), 10:15 MEX, 17:15 ESP Árbitro: Farai Hallam

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Port Vale

Será el primer enfrentamiento directo entre estos dos equipos desde 1929.

Chelsea : 7

: 7 Empate : 4

: 4 Port Vale: 3

Último partido entre ambos: 06/04/1929 - Port Vale 1-0 Chelsea (Championship)

Últimos 5 partidos

Chelsea Port Vale Everton 3-0 Chelsea 21/03/26 Wycombe 4-0 Port Vale 28/03/26 Chelsea 0-3 PSG 17/03/26 Doncaster 1-0 Port Vale 24/03/26 Chelsea 0-1 Newcastle 14/03/26 Port Vale 1-0 Bolton 21/03/26 PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Blackpool 3-2 Port Vale 17/03/26 Wrexham 2-4 Chelsea 07/03/26 Port Vale 0-0 Huddersfield 14/03/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Port Vale por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Últimas noticias de Chelsea

El equipo londinense no llega en su mejor momento en cuanto a resultados. Desde su clasificación en FA Cup ante Wrexham, encadena cuatro derrotas consecutivas entre Premier League y Champions, con apenas dos goles a favor y una fragilidad defensiva que empieza a preocupar. Aun así, en la Copa parece tener otro aire. Ha ganado sus últimos seis cruces de cuartos de final y mantiene una racha muy sólida frente a equipos de categorías inferiores.

En cuanto al plantel, hay varias ausencias confirmadas. No estarán Reece James, Levi Colwill, Trevoh Chalobah y Filip Jorgensen. A estas bajas se suma la situación de Enzo Fernández, quien fue apartado de la convocatoria para los próximos dos partidos por decisión del entrenador Liam Rosenior, tras sus declaraciones públicas sobre un posible futuro en Madrid. El técnico fue claro al respecto y marcó que “se cruzó una línea” en relación a la cultura interna del equipo.

En contrapartida, Benoit Badiashile podría regresar tras superar un cuadro viral y Jamie Gittens vuelve a estar disponible.

Everton v Chelsea - Premier League - Hill Dickinson Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Santos, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro.

Últimas noticias de Port Vale

El presente del Port Vale en liga contrasta completamente con su rendimiento en la FA Cup. Marcha último, A 14 puntos de la salvación y prácticamente condenado al descenso. Viene de una dura derrota por 4-0 ante Wycombe, sumando cuatro caídas en sus últimos seis partidos.

Sin embargo, en el torneo copero ha mostrado otra cara. Encadena cinco victorias consecutivas y viene de dar el gran golpe eliminando al Sunderland por 1-0, en una campaña que ya es histórica para el club. En cuanto al equipo, Ben Heneghan, George Byres y Jayden Stockley están descartados por lesión, mientras que Ryan Croasdale será evaluado. Ben Waine, autor del gol en la ronda anterior, se perfila nuevamente como referencia en ataque.

Port Vale v Sunderland - Emirates FA Cup Fifth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posible alineación de Port Vale (5-4-1): Gauci; Lawrence-Gabriel, C. Hall, Humphreys, John, Gordon; Ojo, Walters Waine, Brown; Archer.