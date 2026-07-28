Chicharito Hernández ficha con el Atlético Dallas: ¿En qué equipos se retiraron las leyendas mexicanas?

Este lunes 27 de julio se anunció que Javier Hernández continuará su carrera como profesional en el Atlético Dallas de la United Soccer League (USL), liga de segunda división de Estados Unidos. 'Chicharito' llevaba seis meses sin equipo tras su salida de Chivas de Guadalajara. A los 38 años, este podría ser el último equipo profesional del legendario atacante mexicano.

A continuación te contamos en qué clubes terminaron sus carreras algunos de los mejores futbolistas mexicanos de la historia.

10. Carlos Salcido - 39 años

Chivas v Veracruz - Torneo Apertura 2019 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La historia de Carlos Salcido es de película. El talentoso defensa mexicano llegó al profesionalismo tras ser visto en un partido de futbol amateur. Es un símbolo de Chivas, club en el que brilló en dos etapas y le dio la oportunidad de ser jugador profesional. En 2006 fichó con el PSV Eindhoven, con quienes ganó dos títulos de la Eredivisie, y tuvo un paso de un año por la Premier League con el Fulham. En Tigres, institución a la que llegó en 2011, también fue campeón de liga. En enero de 2019 fichó con los Tiburones Rojos del Veracruz y se retiró al final de la temporada con 39 años y tras haber descendido con los escualos.

9. Carlos Vela - 36 años

LAFC v Vancouver Whitecaps | Shaun Clark/GettyImages

Vela tenía el talento para ser el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Se formó en Chivas y fichó con el Arsenal en enero de 2006 tras una gran actuación con la selección mexicana en el mundial sub-17. 'Carlitos' no se pudo consolidar con los Gunners y pasó por escuadras como el Salamanca, el Osasuna y el West Bromwich. No fue sino hasta su llegada a la Real Sociedad que pudo demostrar su clase. En el cuadro donostiarra militó desde mediados de 2011 hasta inicios de 2018, cuando decidió fichar con el LAFC de la MLS. Vela se retiró con este club en mayo de 2025 a los 36 años.

8. Pável Pardo - 36 años

Vancouver Whitecaps v Chicago Fire | David Banks/GettyImages

Pável Pardo es uno de los mejores mediocampistas en la historia del futbol mexicano. 'El Bebé' salió de la cantera del Atlas y pasó por Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara antes de volverse en una de las grandes figuras del América. Tras su gran participación en el Mundial de 2026, el volante fichó con el Stuttgart, con el que consiguió el título de la Bundesliga en la temporada 2007. En enero de 2009 regresó a las Águilas y a mediados de 2011 fichó con el Chicago Fire de la MLS, en donde se retiró en 2013 a los 36 años. Es el segundo jugador de esta lista que no dijo adiós a las canchas en México.

7. Jorge Campos - 35 años

Mexican goalkeeper Jorge Campos salutes | ROBYN BECK/GettyImages

Jorge Campos es recordado como uno de los jugadores más carismáticos e innovadores que han salido del futbol mexicano. El arquero originario de Acapulco se distinguió por su gran juego de pies y por tener la capacidad para jugar también como delantero. Arrancó su carrera profesional en Pumas y tuvo pasos por Atlante, LA Galaxy, Cruz Azul, Chicago, Tigres y Puebla, club con el que se retiró en 2004 a los 35 años. El 'Brody' vivió sus más grandes glorias con la selección mexicana.

6. Jared Borgetti - 37 años

Balon de Oro Awards In Mexico | Jam Media/GettyImages

Jared Borgetti es el tercer máximo goleador en la historia de la selección mexicana, solamente por detrás de Raúl Jiménez y Javier 'Chicharito' Hernández. El 'Zorro del Desierto' es el tercer máximo goleador de la Liga MX, detrás de Evanivaldo Castro 'Cabinho' y Carlos Hermosillo. Surgió de la cantera del Atlas y se hizo leyenda en Santos Laguna. También tuvo pasos por Dorados de Sinaloa, Pachuca, Bolton Wanderers, Al-Ittihad, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla y Monarcas Morelia. Se retiró a inicios de 2011, a los 37 años, en el Club León, en la Liga de Ascenso.

5. Andrés Guardado - 38 años

Leon v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

'El Principito' tuvo una de las carreras más destacadas de un futbolista mexicano en el futbol europeo. Después de mostrar su gran calidad en el Atlas y de impresionar con la selección mexicana en el Mundial de 2006 y la Copa América 2007, Guardado fichó con el Deportivo la Coruña y comenzó su larga historia en el Viejo Continente. En casi 17 años, tuvo pasos por el Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y el Real Betis; hasta que en enero de 2024 el mediocampista jalisciense regresó al futbol mexicano para vestir la playera del León, club en el que se retiró en agosto de 2025 a los 38 años.

4. Guillermo Ochoa - 41 años

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Guillermo Ochoa no necesita presentación alguna. El guardameta mexicano es un símbolo del Club América y de la selección mexicana. 'Memo' representó al Tri en seis Copas del Mundo, un récord que solamente tienen otros dos jugadores: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ochoa se retiró después de su participación en el Mundial de 2026, a los 41 años. Su último equipo profesional fue el AEL Limassol FC de Chipre.

3. Cuauhtémoc Blanco - 43 años

America v Morelia - Clausura 2016 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

Cuauhtémoc Blanco es uno de los jugadores más talentosos, carismáticos y polémicos en la historia de la Liga MX. El 'Cuauh' vivió sus momentos de mayor gloria representando al Club América, a mediados de 2007 dejó a las Águilas para fichar por el Chicago Fire de la MLS, en el que parecía sería su última aventura en el futbol profesional. No obstante, el futbolista oriundo de Tepito todavía jugó ocho años más. Blanco deambuló por equipos modestos como el Veracruz, el Irapuato, Dorados de Sinaloa, Lobos Buap y el Puebla, con el que se retiró en abril de 2015. Sin embargo, el 5 de marzo de 2016, a los 43 años, el entonces presidente municipal de Cuernavaca volvió al futbol profesional para jugar un último partido oficial con el América.

2. Rafael Márquez - 39 años

Leon v Atlas - Torneo Apertura 2017 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Rafael Márquez es uno de los mejores futbolistas que ha dado el futbol mexicano. 'El Kaiser de Michoacán' salió de la cantera del Atlas de Guadalajara y tuvo un paso destacado por Europa con el AS Mónaco y con el FC Barcelona, club en el que estuvo siete temporadas y ganó cuatro títulos de LaLiga y dos Champions League. Márquez se retiró a los 39 años después de jugar su quinta Copa del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018). Atlas fue el último equipo profesional en el que el defensa jugó.

1. Hugo Sánchez - 39 años

Mexican Hugo Sanchez waves the crowd before his ju | DOMINIQUE FAGET/GettyImages

Hugo Sánchez Márquez es reconocido como el mejor futbolista mexicano de la historia. El 'Pentapichichi' se retiró en México a finales de1997 a los 39 años tras brillar en Europa con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. 'El Macho' no dijo adiós a las canchas con los Pumas, el equipo de sus amores, o con el América, sino con el Atlético Celaya, en el que coincidió con Michel y Emilio Butragueño, dos de sus mejores socios en el club merengue.