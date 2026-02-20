Chivas ante una oportunidad importante de romper sequía contra Cruz Azul

Chivas quiere terminar con su crisis como visitante ante Cruz Azul. El conjunto rojiblanco arrastra una racha negativa que se ha extendido por varios torneos y que se ha convertido en una asignatura pendiente cada vez que pisa territorio celeste.

El Guadalajara no ha ganado ante La Máquina en calidad de visitante desde 2022. Desde entonces, acumula cuatro duelos sin triunfo fuera de casa frente al cuadro cementero, una estadística que pesa en la antesala de un nuevo enfrentamiento.

La serie reciente incluye partidos de fase regular y también de eliminación directa. El antecedente más doloroso fue el cierre de la llave de cuartos de final, un duelo que dejó cicatrices deportivas en el entorno rojiblanco.

¿SERÁ QUE ROMPE LA RACHA? 👀



Aquel cotejo terminó empatado a un gol. Sin embargo, el marcador global y la posición en la tabla favorecieron a Cruz Azul, que avanzó de ronda mientras Chivas quedó eliminado pese a competir de tú a tú.

En ese encuentro quedó marcado un momento dramático: el fallo de penalti de Javier Hernández. La ejecución errada condicionó el desenlace y se convirtió en uno de los episodios más comentados de aquella eliminatoria.

Desde entonces, cada visita ante La Máquina ha tenido un componente emocional adicional. No se trata únicamente de sumar puntos, sino de romper una narrativa adversa que ha acompañado al club en sus recientes desplazamientos ante este rival.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En esta ocasión, el escenario cambia. El duelo no se disputará en la Ciudad de México, como ocurrió en los antecedentes inmediatos, sino en Puebla, una sede alterna que modifica las condiciones habituales del enfrentamiento.

El cambio de plaza puede representar un matiz interesante. Sin el entorno tradicional del estadio capitalino, el partido se jugará en un contexto distinto, aunque la exigencia competitiva se mantiene intacta.

Para Chivas, el objetivo es claro: cortar la racha de cuatro encuentros sin victoria como visitante frente a Cruz Azul. El equipo necesita demostrar carácter en un duelo que puede tener implicaciones directas en la parte alta de la tabla.

Más allá de las estadísticas, el partido ofrece la oportunidad de reescribir la historia reciente. Superar a La Máquina fuera de casa implicaría cerrar una herida abierta desde 2022 y reforzar la confianza del plantel.