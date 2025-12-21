Chivas anunció la salida de Isaac Brizuela después de 11 años como rojiblanco

Se terminó el Apertura 2025 de la Liga MX y con esto llegó el momento para que algunos equipos renueven sus plantillas de cara al siguiente torneo, como es el caso de las Chivas de Guadalajara quienes acaban de anunciar la baja de Isaac ‘Cone’ Brizuela.

El Club Deportivo Guadalajara informa que Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado. Comunicado oficial Chivas

En medio de estos cambios se especularon varias llegadas y salidas, pero la única que se ha confirmado hasta ahora es la del ‘Cone’, quien después de 11 años le dice adiós al equipo de sus amores, con el que conquistó cinco títulos entre los que está la Liga MX, Copa MX en dos ocasiones, Supercopa MX y la CONCACAF Champions League.

Desde que culminó su participación al caer tres goles por dos en el global de los cuartos de final, el chiverío comenzó el replanteamiento de su cuadro y fue así que anunciaron la salida de Cade Cowell y la incorporación de Brian Gutiérrez, quien reforzará el medio campo de la institución y de Ángel Sepúlveda quien llegará para fortalecer la falta de gol.

🇫🇷 ¡Gracias por siempre representar los valores de nuestra institución, @brizuela27_cone! 🙏🏻 pic.twitter.com/wYkPlw49nu — CHIVAS (@Chivas) December 20, 2025

¿Sera este el retiro de Isaac Brizuela como futbolista?

Todo apunta a que tras la casi nula participación del 'Cone' Brizuela en el pasado Apertura 2025, en donde únicamente completó 21 minutos disputados, la carrera de este formidable mediocampista llegará a su fin y es que su edad ya comienza a hacer mella, no en el tema de lesiones, sino en el aspecto del rendimiento dentro del campo.

Isaac llegó al Rebaño Sagrado proveniente del Toluca, en donde estuvo poco más de cinco años al arranque de su carrera, ya que tuvo un ligero paso por los Rojinegros del Atlas, situación que le fue criticada a su llegada a Chivas, pero sus acciones dentro del campo hablaron por sí solas.

Estadísticas Isaac Brizuela

1 Liga MX

2 Copa MX

1 Concachampions

1 Supercopa MX

339 partidos disputados

25 goles marcados

