Chivas apaga las alarmas con dos posibles bajas para la vuelta de la semifinal ante Cruz Azul

En la ida del cruce por la semifinal de la Liga MX, Cruz Azul y Chivas empataron a un par de goles. El encuentro fue duro, sobre todo para los de la capital del país. Dos veces el cuadro de Guadalajara estuvo al frente del marcador por la mínima diferencia y en ambas ocasiones los celestes fueron capaces de empatar.

Ahora todo se ha de definir este sábado en la cancha del Estadio Jalisco. Por el criterio de desempate de mejor posición en la tabla, el obligado a ganar es Cruz Azul. Siendo así, el 'Rebaño' parece tener mínima ventaja sobre el cuadro de La Noria. Adicional, en Chivas celebran descartar un par de posibles lesiones.

¿SE APAGAN LAS ALARMAS?



Chivas estaría apagando las alarmas para el partido contra Cruz Azul, pues Richard Ledezma y Efraín Álvarez no habrían sufrido lesiones importantes en la Ida y podrían estar presentes en el Jalisco.https://t.co/RaLKCmBZJE#CentralFOX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 14, 2026

Tanto Efraín Álvarez como Richard Ledezma tuvieron que salir del campo en contra de Cruz Azul luego de sufrir molestias musculares. Ambos fueron atendidos de inmediato por el cuerpo médico colocando hielo en las zonas afectadas. Está claro que los cambios preventivos de Milito fueron correctos.

Ahora mismo se entiende que tanto Ledezma como Álvarez estarán en condiciones de jugar el día de mañana con el Guadalajara. Salvo una sorpresa mayor, el tema físico de los dos mexicanos no ha llegado a más y todo indica que incluso serán titulares en la vuelta contra los de la capital del país.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Esto es una enorme noticia en favor de Chivas. El cuadro de Verde Valle ya ha perdido de por sí a medio equipo titular con el llamado de cinco jugadores a selección mexicana. Perder a otro par de piezas estelares bien pudo haber sido un golpe fatal para el Guadalajara.

El cotejo se realizará el día de mañana en punto de las siete de la noche. Tanto Chivas como Cruz Azul buscarán estar en la final de la Liga MX de la siguiente semana.