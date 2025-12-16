Chivas continúa con una profunda reconfiguración deportiva tras la salida oficial de Javier Hernández, y el ajuste no se detiene ahí. En Verde Valle reconocen que el ataque será una de las zonas con mayores movimientos, ya que dos delanteros más se encuentran en una situación delicada rumbo al próximo torneo.

Alan Pulido y Teun Wilke son los nombres que hoy aparecen en la cuerda floja dentro del plantel rojiblanco. Ambos futbolistas no entran en los planes del nuevo cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, quien ya trazó una hoja de ruta clara sobre el tipo de delantero que busca para su modelo de juego.

La decisión no es reciente ni improvisada. Desde su llegada, Milito realizó una evaluación detallada del plantel y concluyó que ni Pulido ni Wilke encajan en la idea futbolística que pretende instaurar en Guadalajara. Por ello, la directiva ya trabaja activamente para encontrarles acomodo en el mercado.

El caso de Alan Pulido resulta especialmente complejo. Su salario elevado representa un obstáculo importante dentro del futbol mexicano, por lo que en Chivas ya exploran alternativas fuera del país, principalmente en la MLS, donde el atacante aún conserva cartel y condiciones contractuales más viables.

Por su parte, Teun Wilke enfrenta un panorama distinto pero igualmente incierto. El delantero no ha despertado interés inmediato en otros clubes, por lo que la opción más realista para su salida sería una cesión. En Verde Valle consideran que un préstamo podría ayudarle a sumar minutos y revalorizarse.

Mientras se buscan soluciones para ambos casos, el club ya avanzó en la planeación de sus reemplazos. Chivas tiene definidos a los futbolistas que ocuparán esos espacios en la plantilla, apostando por perfiles que se adapten mejor a las exigencias del nuevo proyecto deportivo.

Los nombres elegidos son Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Ambos delanteros cuentan con características distintas a las de Pulido y Wilke, pero ofrecen movilidad, presión alta y mayor compatibilidad con la idea de juego que Milito pretende implementar en el rebaño sagrado.