Chivas avanza por su primer fichaje del verano

Por cualquiera que haya sido la razón, Chivas no fue capaz de ganar la Liga MX en el mejor semestre del club en años. A pesar de ello, da la impresión de que el cuadro de Verde Valle esté en el camino correcto con Gabriel Milito. Sólo falta dar ese paso final para que el equipo pueda al menos alcanzar la final.

El siguiente semestre, el Guadalajara buscará su revancha deportiva. La postura inmediata del club es la de mantener el grueso de la plantilla y evitar grandes cambios. Después reforzarse en el plantel con calidad más que cantidad. El primer nombre de poder está sobre la mesa y la directiva avanza por su firma.

🚨🐐 Chivas busca el fichaje de Denzell García.



->Oferta formal enviada

->Lejos de un acuerdo total

->Chivas vislumbra intercambio; Tiba y Yael posibles candidatos

->América y Monterrey enterados de la situación y en espera de hacer gestiones



DETALLES.https://t.co/JduMXsToVi — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 22, 2026

El hombre es cuestión es Denzell García. El mexicano de 22 años está ahora mismo con la selección mexicana en calidad de sparring. Sin embargo, el cuadro de Verde Valle ya negocia con Juárez, club dueño de la carta del juvenil por el traspaso total de los derechos del mexicano.

El primer movimiento que cocinan ambos equipos gira entorno a un intercambio de piezas. Chivas pondría sobre la mesa a Gilberto Sepúlveda más dinero por García. Juárez abre la puerta, pero en lugar del zaguero central, el equipo de la frontera norte del país tiene preferencia por Yael Padilla.

FC Juarez v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien es cierto que el traspaso está en su etapa inicial, se entiende que todas las partes esperan que el fichaje se cierre. La prioridad de García era la de partir a Europa, sin embargo, ante la falta de ofertas, el jugador ve a Chivas como un gran destino para dar el salto de calidad.

En Guadalajara ven al mexicano como una pieza ideal para el proyecto. Un juvenil capaz de rendir en más de una posición todas de corte defensivo, una virtud que fascina al propio Milito.