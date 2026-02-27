Chivas blinda su proyecto con tres renovaciones estratégicas

Chivas dio un paso firme en la consolidación de su proyecto deportivo al anunciar tres renovaciones contractuales el pasado jueves. La directiva rojiblanca aseguró la continuidad de piezas consideradas clave dentro del esquema actual, enviando un mensaje claro sobre estabilidad y planificación a mediano plazo.

Dos de las extensiones fueron firmadas hasta 2027. El primero es Óscar Whalley, arquero suplente que ha cumplido cada vez que se le ha requerido y que representa una opción confiable bajo los tres postes dentro del plantel dirigido por Gabriel Milito.

¡Permencerán con el Rebaño! 🐐✒️



Chivas dio a conocer que Omar Govea, el arquero Óscar Whalley y Santiago Sandoval firmaron extensiones.



Los primeros dos hasta 2027, el joven atacante se queda hasta 2029. pic.twitter.com/XGxBCFy8oL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 26, 2026

La segunda renovación hasta 2027 corresponde a Omar Govea, mediocentro de contención que se ha vuelto importante en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para equilibrar el mediocampo y sostener el ritmo de juego lo han convertido en una pieza relevante dentro del esquema táctico.

Govea ha sido un futbolista que aporta orden, recuperación y salida limpia desde el fondo, características valoradas por el cuerpo técnico. Su continuidad refuerza la idea de mantener una base sólida que permita al equipo competir con regularidad en el torneo local.

La tercera firma es la del joven Santiago Sandoval, quien extendió su vínculo hasta 2029. El atacante representa una apuesta a largo plazo por parte de la institución, convencida de su proyección y del potencial que puede desarrollar en los próximos años.

Chivas v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sandoval encarna la política de darle continuidad a talento joven dentro del plantel. Su renovación no solo asegura profundidad en el frente ofensivo, sino que confirma la intención del club de trabajar procesos formativos con paciencia y visión estratégica.

Estas decisiones reflejan coherencia en la construcción del equipo. En lugar de apostar únicamente por incorporaciones externas, Chivas prioriza fortalecer su estructura interna, brindando estabilidad contractual a jugadores que ya conocen la dinámica institucional y el estilo de juego.

El movimiento también respalda la gestión deportiva actual. Con un proyecto que comienza a mostrar identidad y una idea clara en el campo, la directiva apuesta por la continuidad como herramienta para consolidar resultados. Chivas blinda a sus futbolistas y refuerza un plan que, por ahora, tiene muy buena pinta hacia el futuro inmediato.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026