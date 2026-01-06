Chivas da salida a un canterano de futuro promisorio

Chivas continúa ajustando su proyecto formativo con la salida de otro talento surgido de su academia, una decisión que vuelve a generar debate entre aficionados y analistas. El club rojiblanco confirmó que Francisco Méndez dejará la institución, en una operación que refleja la complejidad de abrir espacio real a jóvenes defensores.

El zaguero de apenas 20 años no logró consolidarse dentro del primer equipo y tomó la determinación de buscar continuidad lejos de Guadalajara. Su salida responde a la falta de oportunidades inmediatas, una situación común para varios futbolistas del Tapatío que esperan dar el salto al máximo nivel.

🚨[EXCLUSIVO] Francisco Méndez deja Chivas y jugará en Necaxa. ⬇️https://t.co/dBLya8SKpY — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

Méndez firmará con Necaxa bajo un esquema de cesión por un año con opción de compra, fórmula que beneficia a todas las partes involucradas. El conjunto hidrocálido apuesta por su proyección defensiva, mientras el jugador tendrá minutos, exposición y un contexto competitivo para acelerar su desarrollo profesional.

Durante el último año, el defensor militó principalmente en el Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión, donde mostró regularidad pero sin recibir señales claras de promoción. Para este semestre, la directiva no lo contemplaba dentro de los planes inmediatos del primer equipo.

Chivas v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La decisión de permitir su salida confirma una tendencia reciente en el club rojiblanco, que ha visto partir a varios canteranos en busca de continuidad. Aunque Chivas presume su formación juvenil, la transición al primer equipo sigue siendo un reto estructural que limita el crecimiento de algunos talentos.

Para Necaxa, la incorporación de Méndez representa una oportunidad de fortalecer su zona baja con un futbolista joven y con margen de evolución. El club suele apostar por perfiles en desarrollo, ofreciendo continuidad y responsabilidades que pueden convertir estas cesiones en inversiones deportivas a mediano plazo.

Desde el entorno del jugador, la decisión fue tomada como un paso necesario para su carrera. Ante la falta de oportunidades en Chivas, Méndez priorizó competir semana a semana, convencido de que el rendimiento sostenido es la vía más directa para consolidarse en primera división dentro de la Liga MX.

