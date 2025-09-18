Chivas del Guadalajara: lesionados y suspendidos vs Toluca en la J9 del A2025

Chivas no pudo ligar una segunda victoria consecutiva al empatar sin goles frente a Tigres en el Estadio Akron, en duelo pendiente de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. La realidad es que el Guadalajara tuvo la oportunidad de llevarse los tres puntos, pero Efraín Álvarez falló un penal, desaprovechando la oportunidad de sumar de a tres puntos y escalar posiciones.

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que volverá a fungir de local, aunque lo hará contra un rival muy complicado, el actual campeón Toluca, donde militan viejos conocidos de los rojiblancos como Alexis Vega, Ricardo 'Canelo' Angulo y Antonio 'Pollo' Briseño. El cotejo será este sábado 20 de septiembre para la Jornada 9.



Para este compromiso, el conjunto tapatío no podrá contar nuevamente con Roberto Alvarado, que se lesionó en el Clásico Nacional contra América, aparte está la duda de Érick Gutiérrez, que previo al cotejo contra los regios presentó molestias musculares que lo dejaron fuera. A ello se suman los que siguen en la enfermería como Alan Pulido, Daniel Aguirre, Leo Sepúlveda y Alan Mozo. Los que volvieron a la actividad tras presentar distintos agravios fueron José Castillo, Omar Govea y Richard Ledezma, quienes sumaron minutos frente a la UANL.

En el caso de suspensión, el Campeonísimo no tiene ningún jugador castigado. No obstante, hay algunos que desde ahora deben empezar a cuidarse de la acumulación de tarjetas, tal como El Guti que tiene tres, mientras Diego Campillo, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda y Luis Romo llevan dos.

¿Qué jugadores están lesionados?

Alan Mozo: sufrió una lesión de menisco y al ser operado se perderá el resto del campeonato.



Erick Gutiérrez: previo al cotejo ante Tigres, el equipo lanzó un comunicado para decir que el capitán quedaba fuera por molestias musculares, aunque todavía no se revela el grado de la lesión, así que se mantiene como duda.



Daniel Aguirre: está fuera de circulación por una lesión en el muslo derecho que sufrió en agosto.



Alan Pulido: el delantero se mantiene con problemas musculares y se maneja que faltaría cerca de un mes para su retorno.



Roberto Alvarado: durante el Clásico Nacional, al Piojo se le dobló el tobillo a causa del césped, por lo que estará sujeto a evolución porque todavía no se dictamina cuánto tiempo estará fuera.



Leo Sepúlveda: sigue en rehabilitación tras haber sido operado del tobillo izquierdo en julio.