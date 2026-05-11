Chivas entra al mercado con par de objetivos dentro del San Luis

Luego de una enorme remontada sobre los Tigres de la UANL el pasado fin de semana en la cancha del Akron, Chivas sigue con vida en la Liga MX. El cuadro del Guadalajara no sólo se mantiene en la carrera por el trofeo local, sino que además han elevado de forma importante sus opciones de consumar la meta.

Pese a ello, la gerencia deportiva de Verde Valle ya planea el futuro de la plantilla de cara al verano. La meta es no tener un exceso de salidas en el mercado y sí nutrir el plantel, tanto en número como en calidad. Hoy mismo, el Guadalajara tiene dentro de su lista de deseos a dos piezas que militan en el Atlético de San Luis.

CAZANDO EN SAN LUIS 🇦🇹🫵🏼



Chivas va por dos refuerzos desde el Atlético de San Luis, se interesa en Eduardo Águila y Oscar Macías.



💥 Con información del diario Universal, las pláticas formales con el Atleti comenzarán terminando la liguilla. Ambos futbolistas puedes salir, pues… pic.twitter.com/EPv3E69ohw — Futbol Total (@futboltotal) May 8, 2026

El primer nombre deseado es el de Eduardo Águila. El zaguero central del Guadalajara es un deseo expreso de Chivas no de hoy, sino de mucho tiempo atrás. El mexicano está en un nivel muy elevado, al menos por encima de lo que es el San Luis en general, por lo que, estaría feliz de dar el salto a un reto superior.

El segundo jugador es alguien formado años atrás en la academia de Chivas, Oscar Macías. El mexicano ha evolucionado enormidades dentro del San Luis. Pasó de ser un mediapunta de origen, a un mediocentro capaz de jugar en todas las zonas del campo de forma indistinta.

Atletico San Luis v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Por ahora no hay nada formal por ninguno de los dos jugadores. Sin embargo, los reportes son más que positivos en cuanto al nivel de ambos.

La gerencia en Chivas lo tiene claro: enfoque total hoy mismo en lo que resta del torneo. Una vez que termine el curso, ya sea como campeones o no, entonces la directiva encenderá luz verde y se moverá con libertad por cualquier jugador deseado.