Chivas habría rechazado una oferta escandalosa del Spartak de Moscú por el ‘Piojo’ Alvarado

Roberto Alvarado demostró en el Mundial 2026 que es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad. El extremo de Chivas de Guadalajara fue uno de los líderes del Tri en la justa y dio tres asistencias en los cinco partidos que disputó el combinado azteca. De acuerdo con algunos reportes periodísticos, el 'Piojo' está en el radar del Spartak de Moscú, pero el Rebaño Sagrado no estaría dispuesto a soltar a su figura.

El periodista César Luis Merlo señaló que la directiva rojiblanca habría rechazado una oferta de alrededor de 15 millones de dólares del equipo ruso por el extremo. A pesar de que la propuesta era buena, Chivas decidió declinarla debido a que no quieren perder a su jugador más determinante en el ataque.

Tan solo en el Apertura 2026, el 'Piojo' Alvarado suma cuatro goles y una asistencia en siete encuentros.

🚨Chivas rechazó una oferta de u$s 15M del Spartak de Moscú por el "Piojo" Alvarado.

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El futbolista de 28 años tendría un valor aproximado de mercado de 11.6 millones de dólares, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

El extremo suma 177 partidos disputados con el Rebaño Sagrado, en los que suma 37 goles y 31 asistencias. Alvarado llegó a Chivas en enero de 2022, procedente de Cruz Azul. En cuatro años y medio con la institución rojiblanca, el delantero se ha convertido en uno de los favoritos de la afición y en un jugador determinante.

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

No es la primera vez que el 'Piojo' Alvarado rechaza irse al extranjero

En agosto de 2024, el Flamengo realizó una oferta a Chivas para hacerse con los servicios del talentoso delantero mexicano. Sin embargo, el jugador rechazó la opción de jugar en el futbol brasileño.

En septiembre de ese año, Alvarado reveló la razón por la que decidió no salir del Guadalajara:

Hablando con mi representante me comentó que los buscaron a ellos. Obviamente te ponen a pensar un montón de cosas, pero, bueno, es una liga muy competitiva, un equipo que siempre está peleando Libertadores, que siempre está peleando la liga de Brasil, pero la verdad que yo en este momento estoy pensando en Chivas, en estar tranquilo, hacer las cosas bien Roberto Alvarado

En la misma entrevista, el 'Piojo' afirmó que "Chivas es una vitrina muy grande" y que su sueño era salir directamente de Chivas para "cumplir ese sueño de ir a Europa".

Chivas v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La aventura europea del 'Piojo' Alvarado en el Manchester City

El jugador relató que a los 16 años, cuando jugaba con el Celaya en la Liga de Ascenso, se probó en el Manchester City, entre otros equipos ingleses. El mexicano habría convencido a Manuel Pellegrini con su desempeño y los Citizens habrían mandado una oferta a los Toros para comprar la carta del entonces juvenil.

Pero el traspaso se cayó por temas administrativos y un cambio de dueños.