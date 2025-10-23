La caída en contra del Querétaro fue un duro golpe para las aspiraciones inmediatas de parte de Chivas. El Rebaño pasó de estar a unos cuantos puntos de conseguir el pase directo a la Liguilla, a colocarse en una situación donde incluso la zona de repechaje está en riesgo.

Así, los de Verde Valle no pueden darse el lujo de dejar más puntos en el camino sobre el cierre de Liga MX. De ser el caso, podría meterse en un problema real. Esto no será sencillo, pues el calendario dicta cruces de peso en las tres jornadas de cierre, uno de ellos este fin de semana en contra del Atlas.

¡BAJA SENSIBLE PARA EL REBAÑO!



Richard Ledezma no podrá estar presente en el Clásico Tapatío luego de haber sido expulsado al minuto 97 por doble amarilla, luego de una dura entrada sobre uno de sus rivaleshttps://t.co/UYkDgIDCYO pic.twitter.com/gDLwyAIU5V — MedioTiempo (@mediotiempo) October 23, 2025

Para dicho encuentro donde tanto el orgullo como el puntaje son vitales, el rebaño puede contar con tres ausencias del once estelar. La primera de ellas ya confirmada, es la de Richard Ledezma, esto debido a que el mexicano ha llegado a su quinta amarilla del torneo, lo que amerita suspensión.

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Las dos ausencias restantes aún sobre la mesa de los cuestionamientos, son las de Armando y Bryan, ambos de apellido González. El club valorará su estado de salud y en función del mismo, se tomará una decisión final previo al encuentro, afirmó el técnico Gabriel Milito:

(Armando) Tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor. Hablamos con él y era asumir un gran riesgo porque está bastante tocado, por eso tuvimos que sustituirlo. Veremos la evolución del ‘Cotorro’ que tuvo que salir por un golpe en una zona algo compleja. Esperemos que la evolución que tenga de aquí al sábado nos permita contar con él, para nosotros lo ha hecho durante todo el campeonato con un rendimiento muy alto, muy regular y muy sostenido.

Perder a estas piezas no es un tema menor para Chivas. El club tal vez pierde a su mejor defensor, su mejor hombre del centro del campo y al máximo goleador del equipo.