Chivas pierde a corto plazo a uno de sus jugadores clave

El Guadalajara deberá reorganizar su mediocampo durante las próximas semanas tras confirmarse la lesión de uno de sus futbolistas más importantes. Luis Romo sufrió un problema muscular que lo obligará a detener su actividad competitiva, generando preocupación dentro del entorno rojiblanco en un momento clave del calendario.

El diagnóstico indica que el mediocampista mexicano estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas. La lesión se localiza en el muslo derecho, una zona que requiere especial cuidado para evitar recaídas, situación que ha llevado al cuerpo médico del club a establecer un plan de recuperación cuidadoso.

🚨LUIS ROMO BAJA-CHIVAS ACTUALIZACIÓN

Luis Romo tendrá una recuperación de 3-4 semanas por lesión muscular en el muslo derecho. El deseo del zaguero es recuperarse y recibir la oportunidad de estar en la próxima convocatoria del ‘Vasco’ Aguirre. @ESPNmx @futpicante pic.twitter.com/K5ex475B3a — Diego Yvey (@diegoyvey) March 5, 2026

La baja de Romo representa un golpe importante para el Guadalajara, ya que el futbolista se ha consolidado como una pieza clave dentro del esquema del equipo. Su presencia en el mediocampo aporta equilibrio, liderazgo y capacidad de distribución, características que han sido fundamentales en el funcionamiento colectivo del plantel.

Además de su impacto futbolístico, Romo también ejerce un papel relevante dentro del vestidor del club. El mediocampista se ha convertido en uno de los referentes del equipo, situación que aumenta la importancia de su recuperación adecuada para el cierre de la temporada.

A pesar del tiempo estimado de recuperación, el propio jugador mantiene una mentalidad competitiva respecto a su proceso médico. Dentro de su entorno existe la intención de acelerar la rehabilitación con el objetivo de regresar a las canchas lo antes posible.

Toluca v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La meta personal del futbolista es clara: estar disponible para la próxima fecha FIFA programada para finales de marzo. Ese periodo será clave para la selección mexicana, ya que representa una oportunidad importante para consolidar la base de jugadores que competirán en los torneos internacionales del ciclo mundialista.

Para Romo, participar en ese llamado podría ser determinante dentro de su camino hacia la Copa del Mundo. El mediocampista entiende que cada convocatoria representa una oportunidad valiosa para mantenerse dentro de la consideración del cuerpo técnico nacional.

Sin embargo, dentro del Guadalajara la postura es más cautelosa respecto a los tiempos de recuperación. El club no desea asumir riesgos innecesarios con uno de sus futbolistas más importantes, por lo que la prioridad será asegurar una rehabilitación completa antes de permitir su regreso a la actividad.

El cuerpo médico del equipo mantiene un seguimiento constante del progreso del jugador, evaluando su evolución física semana a semana. La intención es evitar cualquier recaída que pudiera prolongar aún más su ausencia de los terrenos de juego.

Mientras tanto, el Guadalajara deberá encontrar alternativas dentro de su plantilla para suplir la ausencia de Romo durante las próximas jornadas. El equipo buscará mantener su competitividad mientras uno de sus líderes trabaja intensamente para regresar lo antes posible a las canchas.