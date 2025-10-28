Chivas pierde a Diego Campillo por lo que resta de torneo

Este fin de semana las Chivas consiguieron un triunfo clave sobre el Atlas. Más allá de la cuestión del orgullo que suele jugarse entre este par de equipos, los tres puntos han colocado a los de Verde Valle dentro de los seis primeros equipos de la tabla general de la Liga MX, es decir, hoy gozan de pase directo a liguilla.

Ahora, el cuadro que comanda Gabriel Milito deberá defender esa plaza. Sobre el cierre del torneo el rebaño se cruza con rivales de poder como lo son el Pachuca y Rayados de Monterrey. Para la mala fortuna del equipo tapatío, deberán encarar este par de encuentros con la ausencia de una pieza clave en su esquema.

🏥🐐 Diego Campillo, fracturado



->Fractura del quinto metatarsiano

->Causa baja hasta 2026

->Tiempo estimado para vuelta, 3 meses



DETALLES.https://t.co/DLkKFJtAd2 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 27, 2025

Se ha confirmado la baja por lesión de Diego Campillo. En Sports Illustrated adelantamos que a nivel interno del club, se tenía un mal pronóstico con respecto del estado de salud del mexicano. Ahora, se ha confirmado que el central presenta una fractura del quinto metatarsiano, lo que le dejará fuera de rodaje.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La baja de Diego es de mediano a largo plazo, y se estima su ausencia en torno a los tres meses. Es decir, incluso si Chivas lograse llegar a final del torneo en curso, el jugador no podría disputar la misma.

Esta baja para el rebaño es más dura de lo que se puede pensar. Se entiende que Diego es y con diferencia el mejor jugador de Chivas en zona baja. Desde su regreso al equipo en el verano se hizo del puesto estelar y parece que en el plantel, Milito no tiene un recambio de un nivel de menos cercano al de Campillo.

Ahora, el rebaño deberá medir el peso de la baja del central ante dos rivales que atacan mucho mejor de lo que defienden como lo son Pachuca y Monterrey.

