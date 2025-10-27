Chivas pierde a uno de sus pilares para lo resta del torneo regular
Chivas ha dado un paso crucial dentro de la Liga MX luego de vencer a el Atlas el pasado fin de semana. De esta forma, el cuadro del rebaño llegará a la jornada 16, a un cruce con sabor de final ante el Pachuca, estando dentro de los puestos de liguilla directa, con la meta de defender el mismo.
A pesar de la goleada al "odiado rival" y de los saltos dentro de la tabla general, no todo fue motivo de fiesta dentro del rebaño. Chivas ha perdido por lo que resta del torneo regular a quien es una de sus piezas vitales en la defensa, se trata de Diego Campillo, quien ha caído por temas de lesión.
Si bien el mexicano pudo terminar el encuentro, los hizo con algunos malestares en el pie derecho. Una vez que ha finalizado el cotejo, el técnico del rebaño, Gabriel Milito confirmó que el jugador presenta una lesión de tobillo y a la espera de los reportes finales, la misma no tiene buena pinta.
Tenía un fuerte dolor en el pie. No tiene buena pinta, ojalá me equivoque, pero por lo que me comentaron no tiene buena pita. Hay que realizar estudios para determinar si la lesión es tan compleja que lo alejaría de lo que resta del campeonato o es algo más leve.Diego Milito
El retorno de Campillo, acierto total
Desde su vuelta al Guadalajara, Campillo ha sido un hombre clave dentro de Chivas. Al central le ha costado en el inicio de la misma forma por temas de lesión, sin embargo, su nivel se ha elevado de forma radical, a tal grado que ahora mismo parece no tener reemplazo en el equipo.
Chivas deberá enfrentar a dos equipos de poderío ofensivo viviendo la ausencia de quien es su zaguero en mejor estado de forma.
