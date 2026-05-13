Chivas podría aumentar su número de seleccionados por México

Javier Aguirre anunció el día de ayer la pre lista de selección mexicana para la Copa del Mundo. Son 55 jugadores los que tienen opciones iniciales de llegar al Mundial con el Tri. De ese primer llamado, el técnico deberá entregar un corte de 29 hombres que no serán tomados en cuenta a partir del primero de junio.

Como se ha informado en este espacio, todo indica que el técnico ya tiene muy avanzada su lista final. Al menos los primeros 12 nombres ya están definidos. Se trata de los jugadores de Liga MX que están ya concentrados en el CAR. De este grupo, cinco pertenecen a las Chivas, club que podría mandar otros tres jugadores al Tri.

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Javier Aguirre presentó su prelista para la Copa del Mundo y en ella aparecen 8 jugadores de las Chivas:

-‘Hormiga’ González

-Brian Gutiérrez

-Bryan González

-Luis Romo

-Efraín Álvarez

-‘Tala’ Rangel

-‘Piojo’ Alvarado

-Richard… pic.twitter.com/luIvg11CWf — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 13, 2026

Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Bryan González forman parte de la pre lista de 55 jugadores anunciada el día de ayer. De esta forma, se entiende que el Guadalajara tiene entonces ocho piezas elegibles para el Mundial, esto valorando que Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel ya están en la Copa del Mundo.

De los tres primeros, el que tiene más opciones de colarse dentro de la lista final es Richard Ledezma. El dueño del carril derecho de las Chivas está a la espera de que se confirme la ausencia o presencia de Julián Araujo, quien va por delante suyo en la carrera.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En los casos de González y Álvarez, tienen un escenario mucho más complejo por delante. Tanto el extremo como el carrilero fueron parte del proceso, sin embargo, no tienen una gran contemplación de parte del cuerpo técnico.

Este número de considerados de parte de Chivas, es el reflejo del gran trabajo que está realizando el equipo dentro y fuera del campo. Ningún otro equipo dentro o fuera de la Liga MX tiene más hombres de menos considerados.