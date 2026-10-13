Chivas podría perder a una de sus figuras en el mercado de invierno

No están siendo necesariamente el mejor de los torneos para las Chivas. A diferencia del semestre pasado cuando el equipo cerró como líder de la Liga MX, hoy, los dirigidos por Gabriel Milito están sufriendo la vida para meterse dentro de los ocho equipos que disputarán la liguilla a partir de noviembre.

No se puede negar que más de un jugador del Guadalajara ha bajado su nivel individual de manera significativa. Uno de los más señalados ha sido el creador de juego Brian Gutiérrez, quien luego de la Copa del Mundo no ha podido recuperar el buen rodaje deportivo e incluso, analizando ahora mismo su salida del club.

¿SE VA? 🤔



Noticias que sacuden a Chivas, Brian Gutiérrez podría dejar al Rebaño en un futuro inmediato.



👀 Reporta el periodista Jesús Hernández que la razón sería que una persona cercana al entorno del jugador tuvo un percance en temas de criminalidad e inseguridad. pic.twitter.com/jNWl26L58K — Futbol Total (@futboltotal) October 12, 2026

De acuerdo con los últimos reportes, Brian está valorando un cambio de hogar en el corto plazo. El jugador junto con su entorno no descartan salir de Chivas, e incluso de la Liga MX, una vez que el torneo en curso llegue a su fin.

La decisión no pasa cien por ciento por lo deportivo, razón de que hecho está muy en segundo plano. La información asegura que el entorno familiar cercano de Gutiérrez ha tenido algunos problemas de inseguridad dentro de la ciudad de Guadalajara, situación que tiene al mexicano alarmado y con la mente es un cambio de aires.

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De momento no hay nada formal ni por parte del jugador, ni tampoco en la mesa de Chivas. Cierta es que en el verano hubo sondeos por parte de clubes de la MLS y ligas secundarias en Europa, sin embargo, ninguno llegó más allá para lograr concretar un traspaso.

El próximo mercado de invierno la historia puede ser otra. Gutiérrez tiene más abierta que nunca la puerta a su traspaso y espera recibir ofertas formales en las siguientes semanas, siendo un retorno a la MLS el escenario más realista.