Chivas recupera activos previo al duelo ante Pumas

Chivas ha corregido el rumbo dentro de la Liga MX. Si bien es cierto que el cuadro de Verde Valle sigue lejos de la cima del torneo, la suma de puntos de los últimos cinco encuentros les ha ubicado en puestos de repesca. El rebaño acumula 10 de los últimos 15 puntos en juego, una suma importante para el equipo de Gabriel Milito.

Este fin de semana los de Verde Valle se cruzan con los Pumas de la UNAM que llegan golpeados por el América. Ambos equipos aspiran a lo mismo, colarse a la repesca, por ende, ninguno de los dos pueda darse el lujo de caer. Siendo el caso, el rebaño se hará fuerte de cara al cotejo con el retorno de algunas piezas.

🚨 BUENAS NOTICIAS EN EL REBAÑO 🔴⚪ https://t.co/IRZe4Pbn8f — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 1, 2025

El primero es Roberto Alvarado. Quien ha sido el mejor hombre del Guadalajara en tiempos recientes retornar al equipo luego de algunas semanas fuera por lesión. El 'Piojo' ha trabajado a la par del plantel en las prácticas más recientes, por ende, es un hecho que será parte de la lista de convocados este domingo.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

De igual forma, Erick Gutiérrez ya trabaja con el plantel y también será parte del grupo para la visita a la capital del país. A diferencia de Alvarado, el ex PSV no ha tenido el impacto que se esperaba de él dentro del equipo. A pesar de ello, Gabriel Milito ha tirado de confianza al grado de darle algunas capitanías.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Ambos mexicanos están fuera del terreno de juego desde el clásico nacional en el que Chivas derrotó al América. Ahora, su retorno no implica que sean parte fijo del once.

La realidad es que Milito encontró la forma de jugar si este par de piezas sobre el tablero. Ahora, moverle de nuevo puede ser riesgoso. La decisión se conocerá en un par de días.