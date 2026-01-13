Chivas recupera una pieza clave en el esquema de Milito

Diego Campillo vuelve a aparecer en el panorama de Chivas luego de un periodo complejo marcado por la inactividad. El mediocampista regresa a una convocatoria oficial después de alrededor de tres meses fuera de las canchas, situación que había generado dudas sobre su continuidad inmediata dentro del plantel rojiblanco y su estado físico real.

La lesión de Campillo se produjo en el cierre del torneo pasado, justo cuando el calendario exigía mayor regularidad y profundidad en el plantel. Aquella molestia lo dejó fuera de ritmo competitivo y lo obligó a atravesar un proceso de recuperación cuidadoso, supervisado por el cuerpo médico del club para evitar cualquier recaída innecesaria.

'REFUERZO' DEL REBAÑO



Diego Campillo vuelve a una convocatoria de Chivas tras varios meses fuera de las canchashttps://t.co/uLKL5wXOhE — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 12, 2026

Ahora, el futbolista vuelve a formar parte de la lista de convocados para la visita a Ciudad Juárez, un escenario con un componente especial. El encuentro será ante su ex equipo, situación que añade una carga emocional distinta a su regreso, aunque el enfoque principal del cuerpo técnico se mantiene en su reintegración progresiva.

En el interior de Guadalajara hay claridad sobre el momento que atraviesa Campillo. No apunta a ser titular en este compromiso, ya que la prioridad es que sume minutos de manera controlada y recupere sensaciones tras varios meses sin competencia oficial de alto nivel en la Liga MX.

La convocatoria, sin embargo, representa un paso significativo tanto para el jugador como para el club. Más allá del rol inmediato, el objetivo trazado es que Campillo pueda volver a competir por un lugar en el once inicial en el corto plazo, siempre y cuando responda positivamente en entrenamientos y eventuales apariciones.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El partido ante Juárez FC servirá como un termómetro importante. En un entorno exigente y ante un rival que conoce bien, Campillo tendrá la oportunidad de reencontrarse con la dinámica del grupo y con la intensidad real de un encuentro oficial, aunque sea desde un papel secundario.

Desde el cuerpo técnico valoran su perfil y consideran que puede ser una pieza útil conforme avance el torneo. Su versatilidad y lectura de juego son atributos que no se han perdido, pero que requieren tiempo y continuidad para volver a aparecer con naturalidad dentro del funcionamiento colectivo.

El regreso de Diego Campillo no es una solución inmediata, pero sí una noticia positiva para Chivas. Tras meses complicados, el mediocampista inicia una nueva etapa con la mira puesta en recuperar terreno, sumar confianza y, eventualmente, volver a consolidarse como una opción real dentro del once titular rojiblanco.