Chivas repite como la base de la selección mexicana

Chivas vuelve a colocarse como la principal base de la selección mexicana. El club rojiblanco aportará siete futbolistas para el compromiso entre México e Islandia, confirmando su peso en el proyecto del representativo nacional para este periodo de actividad internacional.

El llamado adquiere un matiz especial al tratarse de un partido fuera de fecha FIFA. Esto significa que únicamente son elegibles jugadores de la Liga MX, ya que los clubes del extranjero no están obligados a ceder a sus futbolistas en esta ventana.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨7 JUGADORES DE CHIVAS🚨



Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para enfrentar a Islandia, únicamente con jugadores de la Liga MX.



21 convocados en total, por lo que 1/3 de la lista es rojiblanca!!!@TUDNMEX pic.twitter.com/Jnq1eIzkxE — Gibrán Araige (@GibranAraige) February 20, 2026

En ese contexto, el "Rebaño Sagrado" destaca con una presencia amplia dentro de la convocatoria. La institución tapatía confirma, una vez más, que su plantel tiene perfiles considerados estratégicos para el armado del equipo nacional en este tipo de compromisos.

Los elegidos por el cuerpo técnico son Raúl Rangel, Diego Campillo, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Siete nombres que reflejan una combinación entre juventud, consolidación y variantes tácticas en distintas zonas del campo.

Raúl Rangel aparece como una de las opciones en la portería, respaldado por su regularidad reciente. En defensa y mediocampo, Campillo y Ledezma representan alternativas dinámicas, mientras que Álvarez y Gutiérrez ofrecen desequilibrio y creatividad en el último tercio.

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

En ataque, Roberto Alvarado y Armando González aportan experiencia y movilidad. El “Piojo” mantiene un rol protagónico tanto en su club como en el entorno de selección, mientras que González continúa sumando argumentos para consolidarse como una pieza recurrente.

Sin embargo, la convocatoria también trae un desafío importante para Chivas. La concentración de siete futbolistas llega justo en medio de un tramo clave del calendario en Liga MX, donde el equipo enfrentará a Cruz Azul y Toluca.

Ambos rivales se han consolidado como dos de los mejores del torneo, por lo que el margen de error es reducido. La posible ausencia temporal de varios titulares podría modificar la planificación de Fernando Gago para estos compromisos determinantes.

El cuerpo técnico rojiblanco deberá gestionar cargas, rotaciones y ajustes tácticos para mantener competitividad en el torneo local. La profundidad del plantel será puesta a prueba en un momento donde cada punto puede marcar diferencia en la tabla.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA