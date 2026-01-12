Guadalajara finalmente resolvió uno de los temas más incómodos de su mercado reciente. Chivas definió el futuro de Daniel Ríos y puso punto final a una etapa que nunca terminó por despegar. La directiva optó por la rescisión anticipada del contrato, buscando liberar espacio deportivo y administrativo.

La salida del delantero se dio luego de varios meses en los que su situación se volvió insostenible. Ríos no logró consolidarse como una pieza relevante dentro del plantel, ni responder a las expectativas que acompañaron su llegada. En Verde Valle entendieron que prolongar el vínculo ya no tenía sentido.

Daniel Ríos llegó a Chivas con la etiqueta de atacante capaz de competir por un sitio importante, pero el rendimiento nunca acompañó esa proyección. Las oportunidades fueron limitadas y, cuando estuvo en cancha, sus números no lograron justificar continuidad. El balance final dejó más dudas que certezas en el club.

Durante los últimos seis meses, el delantero fue parte de una serie de decisiones que reflejaron la falta de confianza deportiva. Chivas optó por cederlo a distintos equipos, tanto dentro como fuera de México, con la intención de revalorizarlo o encontrarle acomodo definitivo lejos del primer equipo.

Sin embargo, ninguno de esos préstamos logró cambiar el panorama. Ríos no consiguió dar el salto que la institución esperaba y su regreso al Guadalajara no modificó la postura interna. La dirigencia entendió que el problema debía resolverse de fondo y no seguir postergándose torneo tras torneo.

La solución llegó mediante la rescisión de contrato, aun cuando el vínculo se extendía hasta junio de este año. Chivas asumió el costo de cortar la relación de manera anticipada, permitiendo que el futbolista quedara libre y pudiera negociar su futuro sin restricciones contractuales.

Ese nuevo destino será el Montreal Impact, club que anunció su incorporación como agente libre. Para Ríos, la MLS representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera, mientras que para Chivas significa cerrar definitivamente un expediente que nunca encajó en su planificación deportiva.

Con esta decisión, el Rebaño Sagrado libera una plaza y envía un mensaje claro rumbo al futuro: no habrá espacio para apuestas que no rindan. Chivas busca construir un plantel más funcional y competitivo, y la salida de Daniel Ríos es un paso más en esa reestructuración silenciosa.