Chivas se llevó el Clásico Nacional ante América para su sexta victoria al hilo y cumplió con la Regla de Menores

Este sábado en el Estadio Akron, Chivas pudo celebrar su sexta victoria al hilo al pegarle al América en el Clásico Nacional por la mínima de Armando González, alargando su racha en el Clausura 2026, de la Liga MX, pero no sólo eso, ya que también pudo cumplir con la famosa ‘Regla de Menores’.

¿Quién dijo bravo? 🤔 Bravísimo, Rojiblancos 👏🏻



¡6 de 6 y seguímos de líderes!



¡#ElClásicoDeMéxico es, OTRA VEZ, para el Guadalajara! 🔴⚪️🇲🇽 pic.twitter.com/lB3r64ziGM — CHIVAS (@Chivas) February 15, 2026

Desde antes del encuentro, el Guadalajara ya dominaba la tabla de menores a diferencia de su odiado rival. La regla establece que cada equipo debe acumular al menos mil 770 minutos con futbolistas menores de 23 años durante el semestre. El equipo tapatío llegó a este choque con mil 118 minutos, es decir, le faltaban 52 minutos para cumplir con lo establecido, mientras las Águilas están en el último lugar de dicha tabla, ya que llegaban a la jornada con apenas 145 minutos.



Gracias a hombres como La Hormiga González (22 años), Bryan González (22), Brian Gutiérrez (22), Santiago Sandoval (18), Ángel Chávez (20), Yael Padilla (20) y Hugo Camberos (19), el Rebaño Sagrado pudo cumplir a la perfección, aparte hay hombres que apenas tienen 23 años como Efraín Álvarez y Miguel Gómez.

¡CHIVAS CUMPLIRÁ CON LA REGLA EN PLENO CLÁSICO NACIONAL! 🥵🇦🇹



A Chivas (1118) solo le quedan 52 minutos por cumplir a la regla de menores, por lo que es prácticamente un hecho que Chivas llegará al objetivo (1170) durante el 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 este fin de semana. pic.twitter.com/MmtjdjbHVA — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) February 9, 2026

Por otro lado, el Campeonísimo cumplió con las expectativas para seguir en lo más alto de la tabla al hacerse con 18 puntos de los 18 posibles, tras haber derrotado a Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, ahora tiene que enfocarse totalmente en su siguiente rival: Cruz Azul.



Chivas, con el argentino Gabriel Milito en el banquillo, aún aspira a superar su mejor inicio que ocurrió en el Bicentenario 2010 cuando logró ocho triunfos bajo la dirección de José Luis ‘Güero’ Real, además de buscar terminar que todo termine de forma distinta, ya que aquella vez no pudieron consagrarse con el título de Liga.

Finalmente, se debe destacar que Armando González está teniendo otro buen certamen, ya que lleva cuatro partidos consecutivos marcando, por lo cual suma cinco dianas, sólo una debajo del ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis, con quien compartió el liderato de goleo del Apertura 2025 junto con el portugués Paulinho Dias del Toluca, quien apenas lleva dos.