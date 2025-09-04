Chivas se preparará ante León pensando en el Clásico Nacional contra América

Chivas atraviesa una dura crisis, ya que marcha en el antepenúltimo lugar del Apertura 2025, de la Liga MX, tras haber cosechado solamente cuatro puntos de 18 posible, sin embargo, la directiva ya dio su respaldo al técnico argentino Gabriel Milito, quien también se niega a tirar la toalla porque tiene plena confianza en que los resultados positivos van a llegar.

🙌🏻 ¡ChivaHermanos de Chicago! 🇺🇸



Faltan 5️⃣ días para nuestro partido en el SeatGeek Stadium vs León 🔥



🎟️➡️ https://t.co/xPHCKCdQhM pic.twitter.com/xUWtqwE8T7 — CHIVAS (@Chivas) September 2, 2025

Con la llegada de la Fecha FIFA, el Guadalajara no puede ponerse a descansar, por eso sostendrá un amistoso contra León, este domingo 7 de septiembre, en el SeatGeek Stadium, de Chicago. Por tal motivo, este martes el equipo rojiblanco ya regresó a los trabajos en Verde Valle, sabiendo que se viene un calendario bastante complicado frente a pesos fuertes de la liga como el América en el Clásico Nacional, así como el duelo pendiente de la Fecha 1 ante Tigres y posteriormente, el actual campeón del fútbol mexicano, Toluca.



Este choque contra los Panzas Verdes será muy importante, ya que así el timonel podrá probar otras variantes, tratando de idear la mejor estrategia pensando en el Clásico Nacional y el resto de los cotejos. Las estadísticas han mostrado que el club tapatío domina los primeros lugares en varios aspectos como duelos ganados en el mano a mano, pero no han tenido la contundencia deseada.

Por otro lado, el Rebaño también ha tenido que lidiar con el tema de los lesionados, ya que por ahora hay cinco: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Omar Govea, Alan Pulido y José Castillo. Los cinco fueron titulares durante toda la pretemporada, cuando el equipo tuvo mejores resultados, algo que había ilusionado a los aficionados.



De acuerdo al cuerpo médico, hay posibilidades de que el lateral mexicoamericano Ledezma, así como el pivote Govea y El Peluchín regresen para la reanudación del campeonato, es decir, para el Clásico Nacional, a celebrarse el sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, quedando descartados el ex LA Galaxy Aguirre y el lateral por izquierda Castillo.