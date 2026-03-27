Chivas sigue blindando a su plantilla y renueva a una de sus estrellas

El presente a nivel interno de Chivas es brillante. Los de Verde Valle viven su mejor etapa luego de años en la lona. Por primera vez en mucho tiempo, da la impresión de que el equipo que hoy dirige Gabriel Milito tiene reales opciones de pelear por el título de la Liga MX en el mes de mayo.

Es evidente que Milito es el gestor en campo del excelso nivel de Chivas. Sin embargo, no se puede negar que a nivel de directiva, el director deportivo Javier Mier ha realizado un enorme trabajo tanto en el armado del plantel como en el blindaje del mismo, al cual, debemos sumar una renovación más.

🚨🐐 OFICIAL. Daniel Aguirre renueva con Chivas hasta junio de 2030. pic.twitter.com/jgrhFhDNzO — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 26, 2026

Chivas ha anunciado que el medio de contención, hoy convertido por Milito en un comodín capaz de jugar en todo el campo se mantendrá dentro del club por varios años más. Aguirre ha firmado una extensión de contrato con los de Verde Valle hasta el 2030, justo premio a su actual nivel de rendimiento.

Aguirre llegó al Guadalajara procedente del LA Galaxy un par de años atrás. Su presencia dentro del club estaba siendo un desastre. No existía ni para Fernando Gago, ni para Oscar García Junyent. Su salida del equipo estaba casi que firmada hasta que llegó Milito a la institución.

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Fue Gabriel quien le ha dado la mano al mexicano y le entregó relevancia dentro del equipo. No sólo comenzó a sumar minutos, hoy es un titular fijo y cuya presencia o ausencia en el campo, sí marca diferencia en el fútbol que puede realizar el conjunto de la Perla de Occidente.

Aguirre es una más de la renovaciones de Mier en los meses recientes. Hoy Chivas no tiene jugadores en el plantel, al menos no relevantes para el equipo, que terminen contrato ni en el año en curso, ni en el 2027.